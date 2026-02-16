«Т-страхование» оспаривает в Конституционном суде некоторые нормы ОСАГО

О каких статьях Конституции речь

«Т-страхование» в жалобе ссылается на ст. 15 (ч. 1 и 2), 17 (ч. 1 и 3), 18, 45, 55 и 75.1 Конституции. Конституция РФ обладает высшей юридической силой и прямым действием (ст. 15), признавая, что права и свободы человека являются высшей ценностью и принадлежат каждому, но личная свобода не является абсолютной и ограничивается равенством прав других лиц (ст. 17). Эти права являются действующими и определяют смысл работы всех ветвей власти (ст. 18). Государство гарантирует защиту прав, а каждый гражданин вправе отстаивать их любыми законными способами (ст. 45). Отсутствие прямого упоминания какого-либо права в Конституции не означает его отрицания, но при необходимости права могут быть ограничены федеральным законом для защиты основ государства и общества (ст. 55). Ст. 75.1 закрепляет социально-экономическую основу, провозглашая создание условий для устойчивого роста, повышения благосостояния, защиту достоинства граждан и уважение человека труда, а также принципы социального партнерства и солидарности.