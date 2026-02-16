«Т-страхование» оспаривает в Конституционном суде некоторые нормы ОСАГО

«Т-страхование» оспаривает в Конституционном суде некоторые нормы ОСАГОСтраховщик считает несправедливым текущий регламент ремонта и практику взыскания убытков сверх лимита
Страховая компания «Т-страхование» обратилась в Конституционный суд (КС) с жалобой на нормы закона об ОСАГО, которые позволяют судам взыскивать со страховщиков полную рыночную стоимость ремонта автомобиля сверх установленного лимита в 400 000 руб.: сложившаяся правоприменительная практика нарушает баланс интересов участников процесса. «Ведомости» ознакомились с содержанием жалобы, которую суд принял к рассмотрению.
«Т-страхование» видит проблему в тех пунктах закона об ОСАГО, которые регулируют максимальную выплату за вред автомобилю, регламентируют порядок ремонта, его организацию (направление, сроки, СТО, доплаты) и ответственность за нарушение соответствующих обязательств. Текущее толкование судами этих норм, считают в «Т-страховании», не соответствует Конституции, в частности ст. 15 (ч. 1 и 2), 17 (ч. 1 и 3), 18, 45, 55 и 75.1.
На что жалуется страховщик
Поводом для жалобы стало дело, в котором суд взыскал с «Т-страхования» убытки, превышающие лимит в 400 000 руб., из-за того что компания не смогла организовать натуральный ремонт транспортного средства и заменила его на денежную компенсацию. Апелляционный и кассационный суды подтвердили решение нижестоящей инстанции, а Верховный суд (ВС) не принял жалобу «Т-страхования» на рассмотрение.
По мнению судов, страховщик должен был отремонтировать поврежденный автомобиль в соответствии с единой методикой, утвержденной ЦБ, но не сделал этого и незаконно сменил форму возмещения на денежную. Это, говорится в материалах дела, причинило потерпевшему убытки, которые он может взыскать в полном объеме на основании ст. 15 Гражданского кодекса (ГК). Согласно этой статье, лицо, чье право нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено их возмещение в меньшем размере. Таким образом, указано в жалобе, размер убытка не ограничивается лимитом в 400 000 руб.
Закон обязывает страховщиков проводить ремонт по единой методике, которую утверждает ЦБ.
Перечень оснований для замены ремонта денежной выплатой закрытый, но невозможность ремонта по единой методике в этот перечень не входит, говорится в жалобе. Осуществление ремонта возведено судами в абсолют – без привязки к текущей экономической ситуации и конкретным обстоятельствам, указано в жалобе. Такими обстоятельствами могут быть разница в цене запчастей, сроки их поставки или вообще отсутствие на рынке. В особенности это касается иномарок, с даты выпуска которых прошло более 10 лет. Единая методика эти аспекты не учитывает, говорится в жалобе.
В итоге страховщики оказываются в ситуации, когда закон обязывает их выполнить невыполнимое обязательство, считают в «Т-страховании». Но с точки зрения положений закона такая ситуация не является основанием для смены формы возмещения или уважительной причиной и вменяется страховщику в вину – это ущемляет конституционные права компании, говорится в жалобе.
О каких статьях Конституции речь
Отраслевой закон также не содержит норм, связанных с ответственностью за неорганизацию ремонта. В итоге суды применяют общие положения ГК без учета пункта закона об ОСАГО, который устанавливает лимит ответственности в размере 400 000 руб.
Текущее толкование отраслевого закона фактически «принуждает страховщика осуществлять ремонт», а в случае его невозможности на компанию возлагаются убытки в полном объеме. Это, считают в «Т-страховании», подменяет институт обязательного страхования ответственности институтом деликтных обязательств, но в таком случае должно отвечать лицо, виновное в ДТП, поскольку ущерб возник именно в момент аварии, а не из-за неосуществления ремонта.
Институт ОСАГО создан для повышения уровня защиты прав потерпевших при ДТП, но при этом имеет определенные ограничения в части ответственности страховщика, напоминают в «Т-страховании». Текущая судебная практика приводит к тому, что ответственность страховщика ничем не ограничена, указано в жалобе. Это «противоречит самой сути страхования, влечет крайне негативные последствия для всего страхового рынка и нарушает баланс экономических интересов участников страховых отношений», отмечается в ней.
«Т-страхование» ссылается на предыдущие пояснения самого КС. Тот отмечал, что ограничение максимального размера страховой выплаты и единый подход к расчету ущерба нацелены на обеспечение баланса экономических интересов всех участвующих в страховом процессе лиц, а также на доступность цен полисов ОСАГО. Сложившаяся в конечном счете практика угрожает доступности полисов для граждан, так как четкий лимит ответственности – один из основополагающих факторов, считают в «Т-страховании». Компания просит КС либо признать оспариваемые нормы неконституционными, либо дать им конституционно-правовое толкование.
Мнение юристов
Позиция «Т-страхования» обоснованна, считает управляющий партнер юридической компании «Энсо» Алексей Головченко: оспариваемые нормы подменяют страховое возмещение деликтными убытками, нарушая принцип лимитированной ответственности. Он отмечает правовую неопределенность, а для ее унификации требуется вмешательство КС. По мнению эксперта, если суд поддержит страховщиков, потерпевшие могут утратить возможность взыскивать сверх 400 000 руб. со страховых компаний и будут вынуждены обращаться к виновнику, часто неплатежеспособному, что повысит риски для автовладельцев, но стабилизирует тарифы ОСАГО.
Практика выплат сверх лимита
Управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит тоже считает, что «Т-страхование» право: сложившаяся практика нарушает базовый принцип гражданского права о недопустимости обогащения потерпевшего, поскольку позволяет взыскивать со страховщика больше реального ущерба. Но, по его мнению, проблему должен решать не КС, а ВС, отвечающий за единство судебной практики.
Через ст. 15 ГК преодолевается лимит, установленный специальным законом, согласен партнер юридической компании a. t. Legal Александр Павловский. Он считает, что закон об ОСАГО не предусматривает возможности взыскания сверх лимита и конфликт возникает именно в результате различного толкования норм ГК и их взаимодействия со страховым законодательством.
Но Павловский также считает, что вопрос о прямом противоречии Конституции в этом контексте неочевиден – речь идет скорее о правовом столкновении. Обращение в КС логично для устранения системного противоречия и его решение позволит либо подтвердить существующую практику, либо установить пределы ее применения, полагает Павловский.
Не все юристы видят правовую неопределенность
Еще в 2022 г. ВС закрепил: страховщик не вправе без законных оснований заменять ремонт денежной выплатой, а обязательство считается исполненным только после получения потерпевшим отремонтированного автомобиля, напоминает адвокат, партнер адвокатского бюро «Немовы и партнеры» Александр Лытов. По его словам, проблема взыскания полного возмещения со страховой компании возникла именно с пленума ВС 2022 г. и сейчас обострилась из-за дефицита запчастей и кадров, когда реальная стоимость восстановления нередко превышает 400 000 руб.
Лытов считает тезис о подмене страхования деликтными обязательствами преувеличенным: убытки по ст. 15 ГК взыскиваются как последствия нарушения страховщиком обязательства по организации ремонта, а не в связи с причинением вреда автомобилю. Правовой неопределенности он не видит, так как ВС уже описал модель взыскания убытков и, если лимит будет истолкован как абсолютный предел, это ослабит стимул для страховщиков к обеспечению качественного ремонта.
Сложившаяся практика направлена на защиту прав потерпевших и восстановила справедливость, поскольку ранее страховщики могли необоснованно заменять ремонт денежной выплатой с учетом износа, считает юрист, член международной ассоциации юристов и медиаторов 4legal Евгения Безмаленко. Она ссылается на еще одно определение ВС – от 18 февраля 2025 г.: неисполнение страховщиком обязательств по ремонту влечет убытки в размере полной стоимости ремонта, а переложить эти убытки на причинителя вреда нельзя, так как они возникли по вине страховщика. По мнению Безмаленко, правовая неопределенность минимальна благодаря позиции ВС и вмешательство КС вряд ли потребуется.
Если же суд поддержит страховщиков, это лишит автовладельцев права на качественный ремонт, считает Безмаленко: компании смогут воспользоваться таким правом и безнаказанно заменять ремонт выплатами, а потерпевшим придется самим искать недостающие средства у виновников ДТП.