Выплаты по ОСАГО все чаще превышают установленные законом лимиты

Все больше выплат по ОСАГО превышают установленные законом максимальные суммы. По данным Национальной страховой информационной системы (НСИС), в 2025 г. на случаи выплат сверх лимита по «железу» приходилось 8,04% возмещений (143 885), тогда как в 2024 г. доля превышений составляла 7,03% (139 116). В возмещении вреда жизни доля выплат сверх лимита стабильно выше: к 2025 г. на такие случаи приходилось 37,47% возмещений (1686), что на 0,65 п. п. выше показателя 2024 г. (1878).