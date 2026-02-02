Газета
Финансы

Выплаты по ОСАГО все чаще превышают установленные законом лимиты

Повышение максимальных сумм выплат будет оптимальным решением, считают страховщики и регулятор
Михаил Спиридонов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Все больше выплат по ОСАГО превышают установленные законом максимальные суммы. По данным Национальной страховой информационной системы (НСИС), в 2025 г. на случаи выплат сверх лимита по «железу» приходилось 8,04% возмещений (143 885), тогда как в 2024 г. доля превышений составляла 7,03% (139 116). В возмещении вреда жизни доля выплат сверх лимита стабильно выше: к 2025 г. на такие случаи приходилось 37,47% возмещений (1686), что на 0,65 п. п. выше показателя 2024 г. (1878).

Сейчас максимальная сумма страховой выплаты по вреду жизни и здоровью составляет 500 000 руб., а по имущественному ущербу – 400 000 руб.

