Главная / Финансы /

Банк России повысил курс доллара на 18 февраля

Ведомости

На 18 февраля Банк России повысил курс доллара на 0,12 руб. до 76,74 руб. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

В то же время курс евро снизился на 0,17 руб. до 90,87 руб., а юань подорожал на 0,01 руб. до 11,09 руб. 

13 февраля глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что рубль сохраняет устойчивость, несмотря на снижение экспортной выручки нефтяных компаний. По его словам, сокращение доходов от нефтяного экспорта частично компенсируют поступления от поставок других товаров. В целом привлекательность российской валюты поддерживается бюджетным правилом и проводимой денежно-кредитной политикой.

