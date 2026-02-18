МВД предложило ограничить NFC переводы и выдачу наличных через кассы

17 февраля сообщалось, что в 2025 г. мошенники в среднем похищали у россиян по 20 000 руб. за одну операцию. По данным аналитиков компании F6, более 94% всех случаев хищения средств клиентов финансовых организаций в 2025 г. были связаны с применением социальной инженерии.