МВД предложило ограничить NFC переводы и выдачу наличных через кассы
МВД России предложило рассмотреть введение периода охлаждения при снятии наличных через кассы и лимита на NFC-переводы. Об этом заявил заместитель главы ведомства Андрей Храпов на форуме «Кибербезопасность в финансах».
По его словам, обсуждается возможность введения периода охлаждения при выдаче денег через кассы. «Или же при переводе денег через NFC-технологии, может быть, ограничить до 50 000 руб. в день», – сказал Храпов (цитата по ТАСС).
17 февраля сообщалось, что в 2025 г. мошенники в среднем похищали у россиян по 20 000 руб. за одну операцию. По данным аналитиков компании F6, более 94% всех случаев хищения средств клиентов финансовых организаций в 2025 г. были связаны с применением социальной инженерии.
Согласно данным Банка России, в 2025 г. объем операций без добровольного согласия клиентов вырос по сравнению с 2024 г. на 6,4% и достиг 29,3 млрд руб., а их количество увеличилось на 31,2% – до 1,5 млн операций.
В МВД приводили другую статистику. Заместитель начальника Следственного департамента ведомства Данил Филиппов на форуме «Антифрод Россия» в январе сообщал, что за десять месяцев 2025 г. ущерб от дистанционных хищений денежных средств у россиян превысил 154 млрд руб.