Банк России понизил курсы доллара, евро и юаня на 19 февраля
Банк России понизил официальный курс доллара на 19 февраля 2026 г. на 0,59 руб. и установил его на уровне 76,15 руб.
Курс евро опустился на 0,6 руб. до 90,27 руб. Юань подешевел на 0,08 руб. и достиг 11,01 руб.
Официальный курс доллара на 18 февраля составляет 76,74 руб., евро – 90,87 руб., юаня – 11,09 руб.
По данным регулятора, реальный эффективный курс рубля к валютам основных торговых партнеров, рассчитанный с учетом инфляции, в январе увеличился на 1,9% в месячном выражении и на 26,9% в годовом выражении. Реальный курс российской валюты к доллару за месяц вырос на 2,8% относительно декабря, к евро – на 2,3%, к юаню – на 1,6%. Номинальный курс рубля к доллару за указанный период показал рост на 1,1%, к евро – на 0,7%. По отношению к юаню он не изменился.
16 февраля инвестиционный консультант «ВТБ мои инвестиции» Антон Федосеев сообщил, что с октября 2022 г. по декабрь 2025 г. курс рубля показывал высокую волатильность и пять раз изменялся по отношению к доллару, евро и юаню более чем на 20%. На этом фоне набирают популярность квазивалютные инструменты. Если в качестве базовой валюты портфеля выбрана валюта, то динамика рубля для инвестора вторична. Но если базовая валюта портфеля – рубль, то при ослаблении его курса портфель будет расти пропорционально этому изменению.