Пользователи ВТБ смогут ввести личные лимиты на онлайн-операции

Более 94% всех инцидентов с хищением денег клиентов банков в 2025 г. было осуществлено с применением аферистами социальной инженерии. По словам экспертов, этот показатель не снижается на протяжении последних нескольких лет. На фишинговые атаки, когда злоумышленники похищают у пользователей данные банковских карт, пришлось 4% от общего числа инцидентов. Доля атак на банковских клиентов, совершенных с использованием вредоносного ПО, за год выросла вдвое до 0,2%.