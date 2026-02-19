Пользователи ВТБ смогут ввести личные лимиты на онлайн-операции
Клиенты приложения ВТБ смогут самостоятельно назначить сумму транзакции (от 10 000 руб.), при которой банк будет запрашивать подтверждение операции. Это усилит защиту от аферистов.
Подтвердить платеж или перевод можно будет по государственной биометрии, коду из смс или по NFC в зависимости от устройства и типа операции. Опция не затронет переводы между своими счетами, автопереводы и автоплатежи.
Руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Алексей Курзяков уточнил, что около 70% участников опроса выразили желание иметь возможность самостоятельно устанавливать лимиты с обязательным подтверждением в приложении банка для борьбы с мошенниками. Почти 40% респондентов заявили, что хотели бы сами выбирать, каким способом подтверждать различные операции, еще 15% указали, что хотят поставить подтверждение по биометрии.
Опрос проводился в декабре 2025 г. среди 1500 жителей крупных городов.
17 февраля «Ведомости» со ссылкой на опрос топ-10 российских банков специалистами компании F6 писали, что средняя сумма, которую у мошенников выходит снять со счета жертвы по итогам одной успешной атаки, составляет около 20 000 руб.
Более 94% всех инцидентов с хищением денег клиентов банков в 2025 г. было осуществлено с применением аферистами социальной инженерии. По словам экспертов, этот показатель не снижается на протяжении последних нескольких лет. На фишинговые атаки, когда злоумышленники похищают у пользователей данные банковских карт, пришлось 4% от общего числа инцидентов. Доля атак на банковских клиентов, совершенных с использованием вредоносного ПО, за год выросла вдвое до 0,2%.