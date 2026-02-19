Центробанк повысил курс доллара на 20 февраля

16 февраля инвестиционный консультант «ВТБ мои инвестиции» Антон Федосеев рассказал, что с октября 2022 г. по декабрь 2025 г. курс рубля показывал высокую волатильность и пять раз изменялся относительно доллара, евро и юаня более чем на 20%. На этом фоне набирают популярность квазивалютные инструменты. Если в качестве базовой валюты портфеля выбрана валюта, то динамика рубля для инвестора вторична. Однако если базовая валюта портфеля – рубль, то при ослаблении его курса портфель вырастет пропорционально этому изменению.