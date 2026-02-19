Центробанк повысил курс доллара на 20 февраля
Центральный банк России повысил официальный курс доллара на 20 февраля 2026 г. на 0,49 руб. и установил его на уровне 76,64 руб.
Евро подорожал на 0,10 руб. и достиг 90,17 руб. Курс юаня вырос на 0,06 руб. и составил 11,07 руб.
Официальный курс доллара на 19 февраля составляет 76,15 руб., евро –90,27 руб., юаня – 11,01 руб.
16 февраля инвестиционный консультант «ВТБ мои инвестиции» Антон Федосеев рассказал, что с октября 2022 г. по декабрь 2025 г. курс рубля показывал высокую волатильность и пять раз изменялся относительно доллара, евро и юаня более чем на 20%. На этом фоне набирают популярность квазивалютные инструменты. Если в качестве базовой валюты портфеля выбрана валюта, то динамика рубля для инвестора вторична. Однако если базовая валюта портфеля – рубль, то при ослаблении его курса портфель вырастет пропорционально этому изменению.