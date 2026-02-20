Взносы на корпоративную пенсию увеличились на 17% в 2025 году

В прошлом году к корпоративной пенсионной программе «Паритетная» присоединились 14 000 работников компаний. Такой счет сотрудник пополняет сам и получает доплату от работодателя. Строители стали вступать в программу в пять раз чаще в годовом выражении. Интерес логистов к пенсии от работодателя увеличился на 28%, IT-специалистов – на 26%.