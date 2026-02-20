Взносы на корпоративную пенсию увеличились на 17% в 2025 году
Сотрудники российских компаний в 2025 г. увеличили взносы на корпоративную пенсию в СберНПФ на 17%. В среднем они отправляли в корпоративные копилки по 6000 руб. в произвольном режиме. Об этом сообщили «Ведомостям» в Сбербанке.
У строителей средний размер текущего взноса увеличился вдвое и достиг 17 000 руб. IT-специалисты перевели в корпоративные копилки по 12 000 руб. (+23%), финансисты – 6000 руб. (+19%).
В прошлом году к корпоративной пенсионной программе «Паритетная» присоединились 14 000 работников компаний. Такой счет сотрудник пополняет сам и получает доплату от работодателя. Строители стали вступать в программу в пять раз чаще в годовом выражении. Интерес логистов к пенсии от работодателя увеличился на 28%, IT-специалистов – на 26%.
В среднем работники начинают копить на пенсию с работодателем за 22 года до выхода на нее. Финансисты задумываются об этом на год раньше.
Генеральный директор СберНПФ Ольга Изюмова рассказала, что в прошлом году молодые люди, родившиеся после 1997 г., стали на 40% чаще подключать пенсию от работодателя. Миллениалы (1981–1996 гг.) откладывали в корпоративные копилки на 15% больше, чем в 2024 г.
В 2025 г. сотрудники российских компаний вместе с работодателями отложили 5,4 млрд руб. на негосударственную пенсию в фонд. Это на 14% больше, чем в предыдущем году.
9 февраля министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что вопрос повышения пенсионного возраста из-за кадровых проблем не рассматривается. Он уточнил, что основной кадровый резерв правительство видит в привлечении молодежи.