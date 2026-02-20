ВТБ выделил три критерия успешности бизнеса при высокой ключевой ставке

Как рассказывал декан факультета «Высшая школа экономики и бизнеса» РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Завьялов, повышение эффективности – закономерная реакция бизнеса на ухудшение экономической ситуации и падение доходов. Компании оказались перед дилеммой: с одной стороны, в условиях дефицита кадров они по-прежнему вынуждены думать об увеличении зарплат, с другой – они задумываются и о сокращении расходов на персонал, так как это позволяет снизить операционные издержки.