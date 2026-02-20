Газета
ВТБ выделил три критерия успешности бизнеса при высокой ключевой ставке

Ведомости

Компаниям следует использовать турбулентность для укрепления своих позиций – руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ Дмитрий Средин назвал критерии успешности бизнеса при высокой ключевой ставке.

Средин выделил три категории:

  • компании, работающие над сохранением устойчивости в условиях давления,

  • отрасли, сумевшие использовать турбулентность для укрепления позиций,

  • бизнес, сделавший ставку на интенсивный рост, инвестиции в автоматизацию и повышение производительности труда.

Сохраняли устойчивость, по оценкам ВТБ, компании угольной промышленности и девелоперы, укрепляли позиции e-commerce, ритейл и IT-сектор, отметил представитель ВТБ на инвестфоруме «Россия зовет!». 

Высокие ставки прошлого года существенно охладили классическое кредитование, добавил Средин. По его словам, корпоративные заемщики стали более избирательными и чаще пересматривали сроки и структуру долга. В результате вместо кредитов спрос сместился на рынок облигаций, сделки РЕПО (сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки), документарные инструменты (аккредитивы/гарантии для ВЭД).

«Ведомости» писали, что в этом году бизнес нацелится на рост операционной эффективности. Часть компаний будут переходить от командных показателей к индивидуальным метрикам и KPI. 

Как рассказывал декан факультета «Высшая школа экономики и бизнеса» РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Завьялов, повышение эффективности – закономерная реакция бизнеса на ухудшение экономической ситуации и падение доходов. Компании оказались перед дилеммой: с одной стороны, в условиях дефицита кадров они по-прежнему вынуждены думать об увеличении зарплат, с другой – они задумываются и о сокращении расходов на персонал, так как это позволяет снизить операционные издержки.

