ВТБ выделил три критерия успешности бизнеса при высокой ключевой ставке
Компаниям следует использовать турбулентность для укрепления своих позиций – руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ Дмитрий Средин назвал критерии успешности бизнеса при высокой ключевой ставке.
Средин выделил три категории:
компании, работающие над сохранением устойчивости в условиях давления,
отрасли, сумевшие использовать турбулентность для укрепления позиций,
бизнес, сделавший ставку на интенсивный рост, инвестиции в автоматизацию и повышение производительности труда.
Сохраняли устойчивость, по оценкам ВТБ, компании угольной промышленности и девелоперы, укрепляли позиции e-commerce, ритейл и IT-сектор, отметил представитель ВТБ на инвестфоруме «Россия зовет!».
Высокие ставки прошлого года существенно охладили классическое кредитование, добавил Средин. По его словам, корпоративные заемщики стали более избирательными и чаще пересматривали сроки и структуру долга. В результате вместо кредитов спрос сместился на рынок облигаций, сделки РЕПО (сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки), документарные инструменты (аккредитивы/гарантии для ВЭД).
«Ведомости» писали, что в этом году бизнес нацелится на рост операционной эффективности. Часть компаний будут переходить от командных показателей к индивидуальным метрикам и KPI.
Как рассказывал декан факультета «Высшая школа экономики и бизнеса» РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Завьялов, повышение эффективности – закономерная реакция бизнеса на ухудшение экономической ситуации и падение доходов. Компании оказались перед дилеммой: с одной стороны, в условиях дефицита кадров они по-прежнему вынуждены думать об увеличении зарплат, с другой – они задумываются и о сокращении расходов на персонал, так как это позволяет снизить операционные издержки.