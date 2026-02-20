Банки попросили ввести госрегулирование тарифов на маркировку звонков

В НСФР настаивают, что обязанность маркировать вызовы может быть возложена на организации только при условии государственного контроля за стоимостью этой услуги. В противном случае компании рискуют стать источником дохода операторов связи и оказаться в зависимости от их тарифной политики. По оценке авторов, затраты крупнейших финансовых организаций при объявленных операторами тарифах (от 24 до 50 коп. за один вызов или даже попытку вызова) могут достигать 1 млрд руб. в год на одну организацию, а суммарно для всех участников рынка – около 20 млрд руб. Это, по их мнению, кратно превышает расходы самих операторов на внедрение маркировки.