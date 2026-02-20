Банки попросили ввести госрегулирование тарифов на маркировку звонков
Финорганизации просят ввести государственное регулирование тарифов на маркировку звонков. Соответствующие поправки ко второму пакету мер борьбы против кибермошенничества Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову, пишет РБК со ссылкой на письмо, подготовленное совместно с Ассоциацией банков России (АБР) и крупными игроками рынка.
В НСФР настаивают, что обязанность маркировать вызовы может быть возложена на организации только при условии государственного контроля за стоимостью этой услуги. В противном случае компании рискуют стать источником дохода операторов связи и оказаться в зависимости от их тарифной политики. По оценке авторов, затраты крупнейших финансовых организаций при объявленных операторами тарифах (от 24 до 50 коп. за один вызов или даже попытку вызова) могут достигать 1 млрд руб. в год на одну организацию, а суммарно для всех участников рынка – около 20 млрд руб. Это, по их мнению, кратно превышает расходы самих операторов на внедрение маркировки.
В качестве альтернативы предлагается реализовать систему маркировки через единую платформу ГИС «Антифрод», оператором которой является подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр. С этой системой уже интегрированы все операторы связи.
В конце января операторы «большой четверки» перестали показывать абонентам маркировку звонков от Сбербанка, ВТБ и Альфа-банка. Причиной стало то, что банки до сих пор не заключили с операторами договоры об обязательной маркировке звонков, предусмотренной антимошенническими нормами, писало РБК. Теперь вместо пометки «банк» или названия кредитной организации звонки от банков сопровождаются надписью «звонок без маркировки».