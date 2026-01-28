Россияне перестали получать звонки с маркировкой крупных банков

В сентябре 2025 г., после вступления в силу закона о маркировке звонков, для юрлиц действовал переходный период. Но уже с октября операторы связи начали взимать плату за эту услугу. Согласно постановлению правительства, регулирующему процедуру идентификации звонков, между оператором и организацией должен быть заключен договор. При этом в нормативном акте не указано, что услуги маркировки должны предоставляться бесплатно. Как пояснил представитель одного из операторов «большой четверки», в данном случае взаимоотношения сторон регулируются Гражданским кодексом, ст. 423 которого устанавливает, что договор предполагается возмездным, если иное не вытекает из закона или существа соглашения.