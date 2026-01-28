Россияне перестали получать звонки с маркировкой крупных банков
С 27 января операторы «большой четверки» перестали показывать абонентам маркировку звонков от Сбербанка, ВТБ и Альфа-Банка. Это связано с тем, что банки до сих пор не заключили с операторами договоры об обязательной маркировке звонков, предусмотренной антимошенническими нормами, пишет РБК со ссылкой на источник на финансовом рынке.
Теперь вместо пометки «банк» или названия кредитной организации звонки от банков сопровождаются надписью «звонок без маркировки».
В сентябре 2025 г., после вступления в силу закона о маркировке звонков, для юрлиц действовал переходный период. Но уже с октября операторы связи начали взимать плату за эту услугу. Согласно постановлению правительства, регулирующему процедуру идентификации звонков, между оператором и организацией должен быть заключен договор. При этом в нормативном акте не указано, что услуги маркировки должны предоставляться бесплатно. Как пояснил представитель одного из операторов «большой четверки», в данном случае взаимоотношения сторон регулируются Гражданским кодексом, ст. 423 которого устанавливает, что договор предполагается возмездным, если иное не вытекает из закона или существа соглашения.
Именно отсутствие договоренности о стоимости услуги стало причиной затянувшихся переговоров между операторами и крупными банками, отмечают собеседники РБК. Все опрошенные представители операторов «большой четверки» подчеркивают, что действуют в рамках законодательства, и большая часть их клиентов уже заключила контракты на маркировку звонков.
Требование к операторам связи об обязательной маркировке звонков от компаний вступило в силу 1 сентября 2025 г. Оно было внесено в закон «О связи», его инициатором выступило Минцифры еще в феврале 2025 г. Норма вошла в первый антифрод-пакет из 30 мер по противодействию мошенничеству, принятый в апреле 2025 г. По мнению авторов нормы, важность такого регулирования обусловлена большим количеством нежелательных звонков.