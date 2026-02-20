ЦБ: первые операции с криптовалютами могут пройти до конца 2026 года

В декабре Банк России подготовил концепцию регулирования криптовалют на российском рынке и направил свои предложения по изменению законодательства в правительство. Согласно концепции, цифровые валюты и стейблкойны предлагается признать валютными ценностями. Их можно будет покупать и продавать, но не использовать для расчетов внутри России.