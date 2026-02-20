Газета
ЦБ: первые операции с криптовалютами могут пройти до конца 2026 года

Первые операции с криптовалютами могут состояться до конца 2026 г., если закон о регулировании рынка криптовалют в РФ будет принят. Об этом сообщила директор департамента стратегического развития финансового рынка Центрального банка Екатерина Лозгачева в ходе форума «Кибербезопасность в финансах».

«Мы рассчитываем, что в ближайшее время, когда законопроект будет на площадке Государственной думы, будет возможность обсудить многое в деталях, уже в самое ближайшее время», – добавила она.

В декабре Банк России подготовил концепцию регулирования криптовалют на российском рынке и направил свои предложения по изменению законодательства в правительство. Согласно концепции, цифровые валюты и стейблкойны предлагается признать валютными ценностями. Их можно будет покупать и продавать, но не использовать для расчетов внутри России.

Операции с криптовалютами предполагается проводить через существующую инфраструктуру. Биржи, брокеры и доверительные управляющие смогут работать на основании уже имеющихся лицензий. Отдельные требования планируется установить только для специализированных депозитариев и обменников.

Подготовку законодательной базы Банк России предлагает завершить до 1 июля 2026 г. С 1 июля 2027 г. планируется ввести ответственность за нелегальную деятельность посредников на крипторынке по аналогии с ответственностью за нелегальную банковскую деятельность.

