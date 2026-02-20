Акционеры ВТБ одобрили присоединение «Почта банка»
Акционеры ВТБ одобрили присоединение «Почта банка», а также утвердили изменения в устав банка в связи с корпоративным действием, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Присоединение «Почта банка» завершит череду интеграций в ВТБ. «Сеть «Почта банка», состоящая из 25 000 точек в 83 регионах, – это колоссальный ресурс для развития, особенно в малых городах», – заявили в банке.
К настоящему моменту во всех офисах «Почта банка» завершили ребрендинг, они уже работают с едиными стандартами сервиса и продуктовой линейкой ВТБ.
«Почта банк» был создан в 2016 г. на базе «Лето банка», который ранее находился под контролем ВТБ. В 2017 г. «Почта России» выкупила у госбанка 49,99% акций банка. С тех пор ВТБ и «Почта России» владели «дочкой» в одинаковом размере – по 50% минус одна акция.
10 декабря 2024 г. ВТБ выкупил долю «Почты России» в 49,99% в «Почта банке» за 36 млрд руб., став единственным владельцем кредитной организации.