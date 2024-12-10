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ВТБ приобрел «Почта банк» за 36 млрд рублей

ФАС и ЦБ одобрили сделку в конце ноября
Георгий Недогибченко
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Банк ВТБ выкупил долю «Почты России» в 49,99% в «Почта банке» за 36 млрд руб. и теперь является единственным владельцем кредитной организации. О сделке сообщил глава Минцифры России Максут Шадаев на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

«Почта банк» продан «Почтой России» как вторым партнером ВТБ за 36 млрд руб.», - сказал министр.

«Почта банк» был создан в 2016 г. на базе «Лето банка», который ранее находился под контролем ВТБ. «Почта России» выкупила у госбанка 49,99% акций будущего почтового банка, таким образом в 2017 г. ВТБ утратил контроль над активом после продажи акций «Почта банка» председателю правления Дмитрию Руденко. С тех пор ВТБ и «Почта России» владели «дочкой» в одинаковом размере - по 50% минус одна акция.

В 2021 г. ВТБ решил вернуть контроль и выкупил две акции у Руденко, который покинул должность. В начале июня 2024 г. стало известно, что ВТБ планирует нарастить свою долю в банке до 100%. Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов изначально говорил, что сделка состоится в 2025 г., позднее ВТБ решил ускорить переход банка под свой контроль. 28 ноября Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России и ЦБ одобрили ВТБ приобретение акций «Почта банка».

«Никаких препятствий для того, чтобы таким нестандартным способом наша компания стала единственным акционером, для этого нет», – заявлял тогда Пьянов.

Как уточняет ТАСС, Шадаев отметил, что средства от сделки будут дополнительными деньгами, которые получит «Почта России» на свое развитие. Деньги от сделки должны поступить в декабре. 20 февраля «Ведомости» писали о решении ВТБ не ликвидировать банк «ФК Открытие» и сдавать его лицензию в 2025 г., как задумывалось стратегией изначально. Вместо ликвидации «Открытие» сначала присоединят к БМ-банку (его санирует ВТБ), затем уже к ВТБ – сам БМ-банк, чья санация таким образом завершится досрочно. Смена плана интеграции согласована с ЦБ, у которого ВТБ купил группу «Открытие» в конце 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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