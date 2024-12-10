ВТБ приобрел «Почта банк» за 36 млрд рублей

ВТБ приобрел «Почта банк» за 36 млрд рублейФАС и ЦБ одобрили сделку в конце ноября
«Почта банк» продан «Почтой России» как вторым партнером ВТБ за 36 млрд руб.», - сказал министр.
«Почта банк» был создан в 2016 г. на базе «Лето банка», который ранее находился под контролем ВТБ. «Почта России» выкупила у госбанка 49,99% акций будущего почтового банка, таким образом в 2017 г. ВТБ утратил контроль над активом после продажи акций «Почта банка» председателю правления Дмитрию Руденко. С тех пор ВТБ и «Почта России» владели «дочкой» в одинаковом размере - по 50% минус одна акция.
В 2021 г. ВТБ решил вернуть контроль и выкупил две акции у Руденко, который покинул должность. В начале июня 2024 г. стало известно, что ВТБ планирует нарастить свою долю в банке до 100%. Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов изначально говорил, что сделка состоится в 2025 г., позднее ВТБ решил ускорить переход банка под свой контроль. 28 ноября Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России и ЦБ одобрили ВТБ приобретение акций «Почта банка».
«Никаких препятствий для того, чтобы таким нестандартным способом наша компания стала единственным акционером, для этого нет», – заявлял тогда Пьянов.
Как уточняет ТАСС, Шадаев отметил, что средства от сделки будут дополнительными деньгами, которые получит «Почта России» на свое развитие. Деньги от сделки должны поступить в декабре. 20 февраля «Ведомости» писали о решении ВТБ не ликвидировать банк «ФК Открытие» и сдавать его лицензию в 2025 г., как задумывалось стратегией изначально. Вместо ликвидации «Открытие» сначала присоединят к БМ-банку (его санирует ВТБ), затем уже к ВТБ – сам БМ-банк, чья санация таким образом завершится досрочно. Смена плана интеграции согласована с ЦБ, у которого ВТБ купил группу «Открытие» в конце 2022 г.