ВТБ намерен выкупить акции «Почта банка» до конца года

О переговорах «Почты России» с ВТБ по передаче ему доли в «Почта банке» сообщалось в начале июля. 4 июля Пьянов сообщил, что кредитная организация изучает вопрос интеграции «Почта банка» в свою структуру. По его словам, это могло случиться не ранее второй половины 2025 г. 14 августа председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил, что ВТБ планирует присоединение «Почта банка» в 2026 г. Костин добавил, что сейчас ВТБ заканчивает присоединение банка «Открытие», после этого последует Российский национальный коммерческий банк (РНКБ), который имеет 80% рынка в Крыму.