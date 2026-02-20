ФНС сообщила о легализации свыше 5500 майнеров
Более 5500 майнеров, в том числе 4000 физических лиц, легализовали свою деятельность, подав заявление на включение их в соответствующий реестр. Об этом сообщила Федеральная налоговая служба (ФНС) России.
«На сегодня в реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, включено более 1500 майнеров (компаний и ИП). Еще 4000 майнеров являются физическими лицами, которые могут осуществлять майнинг цифровой валюты в пределах 6000 кв-ч в месяц без включения в указанный реестр», – отметило ведомство.
ФНС напомнила, что майнерам, включая физлиц, юрлиц и ИП, нужно каждый месяц отчитываться о добытой цифровой валюте в личном кабинете.
2 декабря 2025 г. заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин говорил, что майнинг приносит сейчас значительные суммы, которые, по сути, являются скрытым экспортом. Он предложил учитывать криптовалюту в платежном балансе России. В 2024 г. в России появилась новая статья экспорта, которую, по словам Орешкина, «мы не очень хорошо оцениваем». Он отметил, что за цифровые валюты можно оплатить импорт, но это нигде не фиксируется, так как расчеты происходят вне стандартных каналов использования.