ФНС сообщила о легализации свыше 5500 майнеров

2 декабря 2025 г. заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин говорил, что майнинг приносит сейчас значительные суммы, которые, по сути, являются скрытым экспортом. Он предложил учитывать криптовалюту в платежном балансе России. В 2024 г. в России появилась новая статья экспорта, которую, по словам Орешкина, «мы не очень хорошо оцениваем». Он отметил, что за цифровые валюты можно оплатить импорт, но это нигде не фиксируется, так как расчеты происходят вне стандартных каналов использования.