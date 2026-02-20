Газета
Главная / Финансы /

Компании смогут выплачивать зарплату сотрудникам в цифровых рублях

Ведомости

Компании смогут выплачивать заработную плату в цифровых рублях с помощью специальных реестров – одномоментных зачислений сразу большому числу получателей одним переводом. Такой проект опубликован Центральным Банком и опубликован на его сайте.

Согласно документу, выплаты по реестрам позволят использовать цифровой рубль для перечисления зарплат, расчетов с поставщиками, уплаты налогов за сотрудников и других операций. Механизм предполагает ускорение зачисления средств и снижение числа ошибок, поскольку реквизиты не потребуется вводить отдельно для каждого получателя. Также это должно упростить документооборот и работу бухгалтерских служб.

Первыми протестировать сервис смогут компании и граждане, участвующие в пилотном проекте по цифровому рублю.

Кроме того, в правила платформы планируется добавить новую главу, закрепляющую правовую основу для проведения трансграничных расчетов в цифровых валютах центральных банков.

Цифровой рубль – это новая форма национальной валюты, которая выпускается наряду с наличными и безналичными деньгами. Пока базовые операции с ним доступны только участникам пилота. Более широкое внедрение цифрового рубля запланировано на сентябрь 2026 г. К этому времени крупнейшие банки и торговые компании должны будут обеспечить готовность своей инфраструктуры. Использование цифрового рубля для граждан останется добровольным.

