Компании смогут выплачивать зарплату сотрудникам в цифровых рублях
Компании смогут выплачивать заработную плату в цифровых рублях с помощью специальных реестров – одномоментных зачислений сразу большому числу получателей одним переводом. Такой проект опубликован Центральным Банком и опубликован на его сайте.
Согласно документу, выплаты по реестрам позволят использовать цифровой рубль для перечисления зарплат, расчетов с поставщиками, уплаты налогов за сотрудников и других операций. Механизм предполагает ускорение зачисления средств и снижение числа ошибок, поскольку реквизиты не потребуется вводить отдельно для каждого получателя. Также это должно упростить документооборот и работу бухгалтерских служб.
Первыми протестировать сервис смогут компании и граждане, участвующие в пилотном проекте по цифровому рублю.
Кроме того, в правила платформы планируется добавить новую главу, закрепляющую правовую основу для проведения трансграничных расчетов в цифровых валютах центральных банков.
Цифровой рубль – это новая форма национальной валюты, которая выпускается наряду с наличными и безналичными деньгами. Пока базовые операции с ним доступны только участникам пилота. Более широкое внедрение цифрового рубля запланировано на сентябрь 2026 г. К этому времени крупнейшие банки и торговые компании должны будут обеспечить готовность своей инфраструктуры. Использование цифрового рубля для граждан останется добровольным.