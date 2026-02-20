Компании смогут выплачивать зарплату сотрудникам в цифровых рублях

Цифровой рубль – это новая форма национальной валюты, которая выпускается наряду с наличными и безналичными деньгами. Пока базовые операции с ним доступны только участникам пилота. Более широкое внедрение цифрового рубля запланировано на сентябрь 2026 г. К этому времени крупнейшие банки и торговые компании должны будут обеспечить готовность своей инфраструктуры. Использование цифрового рубля для граждан останется добровольным.