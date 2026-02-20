ЦБ повысил курс доллара до 76,75 рубля
Центробанк повысил официальный курс доллара на 21 февраля до 76,75 руб. Он вырос на 0,11 руб., сообщает регулятор.
Курс евро вырос на 0,12 руб. и стал равен 90,28 руб. Юань подорожал незначительно – на 0,02 руб. до 11,09 руб.
Официальный курс доллара на 20 февраля составляет 76,64 руб., евро – 90,17 руб., юаня – 11,07 руб.
30 января «Ведомости» писали, что аналитики SberCIB на 10 руб. смягчили прогноз курса доллара на конец года и на 1,5 руб. – курс юаня из-за стремительного роста цен на металлы. К американской валюте российская может ослабнуть до 90 руб., а не 100 руб., как прогнозировали в SberCIB еще 25 декабря 2025 г. Юань может укрепиться до 13,2 руб. к концу 2026 г. против 14,7 руб. в предыдущем прогнозе.