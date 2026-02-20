Газета
Главная / Финансы /

ЦБ повысил курс доллара до 76,75 рубля

Ведомости

Центробанк повысил официальный курс доллара на 21 февраля до 76,75 руб. Он вырос на 0,11 руб., сообщает регулятор.

Курс евро вырос на 0,12 руб. и стал равен 90,28 руб. Юань подорожал незначительно – на 0,02 руб. до 11,09 руб.

Официальный курс доллара на 20 февраля составляет 76,64 руб., евро – 90,17 руб., юаня – 11,07 руб.

30 января «Ведомости» писали, что аналитики SberCIB на 10 руб. смягчили прогноз курса доллара на конец года и на 1,5 руб. – курс юаня из-за стремительного роста цен на металлы. К американской валюте российская может ослабнуть до 90 руб., а не 100 руб., как прогнозировали в SberCIB еще 25 декабря 2025 г. Юань может укрепиться до 13,2 руб. к концу 2026 г. против 14,7 руб. в предыдущем прогнозе.

