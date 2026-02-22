Володин инициировал опрос о введении лимита на банковские карты
Председатель Госдумы Вячеслав Володин инициировал обсуждение поправок в законопроект о лимитах на банковские карты. Спикер нижней палаты парламента запустил опрос в Max. Парламентарий предложил подписчикам высказаться о необходимости скорректировать предлагаемые ограничения: уменьшить общее количество карт, которое можно оформить во всех банках, но при этом увеличить лимит на число карт в одной кредитной организации.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, разработанный для борьбы с кибермошенничеством. Документ предполагает установление лимита до пяти карт в одном банке и не более 20 – во всех кредитных организациях. Центробанк при этом наделяется правом корректировать эти значения. Инициатива входит во второй пакет мер по противодействию киберпреступности.
Как пояснил Володин, при обсуждении законопроекта граждане обращаются с просьбами пересмотреть предлагаемые цифры: потребности в 20 картах в разных банках они не видят, однако ограничение в пять карт на один банк может вынуждать людей открывать счета в нежелательных для них организациях.
«Хочется узнать ваше мнение по данному вопросу. Жду ваших реакций в Max», – написал спикер Госдумы.
10 февраля Госдума в первом чтении рассмотрела законопроекты о борьбе с мошенничеством и защите граждан от киберпреступлений. Предлагаемые законопроекты предусматривают маркировку международных звонков, лимит на платежные карты (до пяти в одном банке и до 20 по всем кредитным организациям), введение детских SIM‑карт и усиление банками защиты мобильных приложений и сайтов от вредоносного воздействия.
Как рассказал Володин, с 2025 г. в России приняли 10 законов против мошенничества. По данным МВД, это дало результат: в 2025 г. киберпреступлений стало меньше на 11,8 % (по сравнению с 2024 г.).