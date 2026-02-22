Володин инициировал опрос о введении лимита на банковские карты

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, разработанный для борьбы с кибермошенничеством. Документ предполагает установление лимита до пяти карт в одном банке и не более 20 – во всех кредитных организациях. Центробанк при этом наделяется правом корректировать эти значения. Инициатива входит во второй пакет мер по противодействию киберпреступности.