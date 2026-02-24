Средняя сумма потребкредита в России выросла на 29% в январе
Средняя сумма потребительского кредита в январе 2026 г. увеличилась на 29% относительно такого же периода прошлого года и достигла 152 900 руб. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на «Скоринг бюро».
Число оформленных гражданами кредитов выросло на 14% в годовом выражении до 1,7 млн ссуд. Общий объем выдач возрос в 1,5 раза и достиг 261,9 млрд руб. В то же время портфель выданных потребкредитов за месяц снизился на 16% год к году до 8,4 трлн руб.
По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в декабре 2025 г. было выдано 1,54 млн потребкредитов. Это на 5,7% меньше, чем в ноябре. В годовом выражении показатель вырос на 26,9%. Такая динамика связана с тем, что конец 2024 г. пришелся на пик падения розничного кредитования, включая кредиты наличными.
Больше всего потребкредитов среди 30 регионов – лидеров розничного кредитования в декабре выдали в Москве (97 700), Московской области (90 400), Краснодарском крае (67 000), Тюменской области с ХМАО и ЯНАО (55 400) и Свердловской области (52 200). Самое заметное падение их выдачи в месячном выражении произошло в Хабаровском (-12,5%), Приморском (-8,5%) и Алтайском (-8,5%) краях, Москве (-8%) и Красноярском крае (-7,9%).