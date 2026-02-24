Средняя сумма потребкредита в России выросла на 29% в январе

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в декабре 2025 г. было выдано 1,54 млн потребкредитов. Это на 5,7% меньше, чем в ноябре. В годовом выражении показатель вырос на 26,9%. Такая динамика связана с тем, что конец 2024 г. пришелся на пик падения розничного кредитования, включая кредиты наличными.