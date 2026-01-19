Количество выданных потребкредитов в России сократилось на 5,7% в декабре
В России в декабре 2025 г. было выдано 1,54 млн потребительских кредитов. Это на 5,7% меньше, чем месяцем ранее. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
В то же время в годовом выражении показатель увеличился на 26,9%. В бюро связали такую динамику с тем, что конец 2024 г. пришелся на пик падения розничного кредитования, включая кредиты наличными.
Больше всего потребкредитов среди 30 регионов – лидеров розничного кредитования в декабре было выдано в Москве (97 700), Московской области (90 400), Краснодарском крае (67 000), Тюменской области с ХМАО и ЯНАО (55 400) и Свердловской области (52 200). Наиболее заметное сокращение их выдачи относительно ноября выявлено в Хабаровском (-12,5%), Приморском (-8,5%) и Алтайском (-8,5%) краях, Москве (-8%) и Красноярском крае (-7,9%).
25 ноября «Скоринг бюро» сообщило, что объем выдачи потребкредитов за 10 месяцев 2025 г. упал на 48,1% по сравнению с таким же периодом 2024 г. Всего по итогам 10 месяцев было выдано 16 млн кредитов на сумму 2,53 млрд руб.
С 1 сентября 2025 г. в России вступил в силу закон, согласно которому при оформлении необеспеченного потребкредита или займа на сумму от 50 000 руб. россиянам не могут выдать деньги сразу. Документом был введен период охлаждения для защиты от оформления ссуд под воздействием мошенников. Он действует и при увеличении суммы кредита или займа по действующему договору или повышении лимита по кредитной карте.