Количество выданных потребкредитов в России сократилось на 5,7% в декабре

С 1 сентября 2025 г. в России вступил в силу закон, согласно которому при оформлении необеспеченного потребкредита или займа на сумму от 50 000 руб. россиянам не могут выдать деньги сразу. Документом был введен период охлаждения для защиты от оформления ссуд под воздействием мошенников. Он действует и при увеличении суммы кредита или займа по действующему договору или повышении лимита по кредитной карте.