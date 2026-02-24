FT: Всемирный банк заключил сделку по страхованию кредитных рисков на $6 млрд
Подразделение Всемирного банка, работающее с частным сектором, заключило крупнейшую в своей истории сделку по страхованию кредитных рисков на $6 млрд. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на данные Международной финансовой корпорации (IFC), входящей в группу Всемирного банка.
По данным издания, в сделке участвуют 19 глобальных страховщиков, в том числе AIG, Chubb, Swiss Re и Tokio Marine. По условиям механизма страховые компании принимают на себя часть риска невозврата по портфелю новых займов в обмен на комиссию.
Сделка заключена на фоне сокращения официальной помощи развивающимся странам со стороны США, Великобритании, Германии, Франции и других стран. По данным издания, в этих условиях институты развития стремятся эффективнее использовать собственный капитал и активнее привлекать частный сектор.
Финансовый директор IFC Джон Гандольфо отметил, что текущих ресурсов международных банков развития недостаточно для покрытия глобального дефицита финансирования.
Новое соглашение вдвое превышает аналогичную сделку 2024 г. и увеличивает общий объем доступного IFC кредитного страхования до $25 млрд. В дальнейшем корпорация рассчитывает сформировать рынок распределения рисков с частными инвесторами объемом более $100 млрд в год.
20 января Международный валютный фонд в обзоре World Economic Outlook сообщил, что мировой экономический рост в 2026 г. сохранится на уровне 3,3% после аналогичного показателя в 2025 г. Прогноз на текущий год был повышен на 0,2 п. п. – с 3,1%, ожидавшихся в октябре.