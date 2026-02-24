FT: Всемирный банк заключил сделку по страхованию кредитных рисков на $6 млрд

20 января Международный валютный фонд в обзоре World Economic Outlook сообщил, что мировой экономический рост в 2026 г. сохранится на уровне 3,3% после аналогичного показателя в 2025 г. Прогноз на текущий год был повышен на 0,2 п. п. – с 3,1%, ожидавшихся в октябре.