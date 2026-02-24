МТС-банк присоединит банк «Оранжевый» к Экси-банку

Решение о присоединении было принято 16 февраля на внеочередном общем собрании акционеров Экси-банка. Оно пройдет в несколько этапов и с учетом нормативных сроков завершится во II квартале 2026 г. Список банковских операций, которые будет осуществлять Экси-банк после реорганизации, не изменится. Решение не отразится на размере его уставного капитала.