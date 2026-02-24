Газета
Главная / Финансы /

МТС-банк присоединит банк «Оранжевый» к Экси-банку

Ведомости

МТС-банк присоединит банк «Оранжевый» к Экси-банку. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель финансовой организации.

Решение о присоединении было принято 16 февраля на внеочередном общем собрании акционеров Экси-банка. Оно пройдет в несколько этапов и с учетом нормативных сроков завершится во II квартале 2026 г. Список банковских операций, которые будет осуществлять Экси-банк после реорганизации, не изменится. Решение не отразится на размере его уставного капитала.

После присоединения банк «Оранжевый» прекратит деятельность, в том числе обслуживание клиентов в офисе, контакт-центре и дистанционных сервисах. По завершению процедуры реорганизации все права и обязанности перейдут к Экси-банку.

22 января МТС-банк объявил о закрытии сделки по покупке 99,9% акций Экси-банка.

В кредитной организации заявляли, что объединение банков будет следующим шагом в реализации расширения присутствия финансовых сервисов в клиентских сценариях МТС. Более тесное взаимодействие позволит ускорить принятие управленческих решений, оптимизировать операционные затраты и консолидировать клиентскую базу на единой ИТ-инфраструктуре. Это расширит возможности кросс-продаж и увеличит число финансовых продуктов на пользователя.

