Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Новые санкции Великобритании не повлияют на работу «Точка банка»

Ведомости

Новые санкции Великобритании не окажут влияния на работу «Точка банка» и обслуживание клиентов. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель финансовой организации.

В банке пояснили, что новые ограничительные меры предполагают отключение попавших под них финансовых организаций от возможности проводить транзакции с британскими банками и операции в GBP.

«Последние годы «Точка банк» при работе с ВЭД делает акцент на национальных валютах разных стран. При этом с UK-контрагентами «Точка банк» не работал», – уточнил представитель банка.

Клиенты, работающие с зарубежными контрагентами, могут использовать альтернативные способы расчетов.

24 февраля правительство Великобритании распространило санкции в отношении России на дополнительные 297 позиций. В обновленный список добавили еще 240 юридических лиц, семь физических лиц и 50 судов.

Ограничения коснулись девяти российских банков, включая «Точка банк», АО «Русатом оверсиз» и других структур «Росатома», «Транснефти» и ООО «Газпром СПГ Портовая». В санкционный перечень после обновления вошли 142 компании из ОАЭ, 39 из КНР, три тайских юрлица и два – индийских. Рестрикции затронули и два грузинских телеканала.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь