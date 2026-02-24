Новые санкции Великобритании не повлияют на работу «Точка банка»
Новые санкции Великобритании не окажут влияния на работу «Точка банка» и обслуживание клиентов. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель финансовой организации.
В банке пояснили, что новые ограничительные меры предполагают отключение попавших под них финансовых организаций от возможности проводить транзакции с британскими банками и операции в GBP.
«Последние годы «Точка банк» при работе с ВЭД делает акцент на национальных валютах разных стран. При этом с UK-контрагентами «Точка банк» не работал», – уточнил представитель банка.
Клиенты, работающие с зарубежными контрагентами, могут использовать альтернативные способы расчетов.
24 февраля правительство Великобритании распространило санкции в отношении России на дополнительные 297 позиций. В обновленный список добавили еще 240 юридических лиц, семь физических лиц и 50 судов.
Ограничения коснулись девяти российских банков, включая «Точка банк», АО «Русатом оверсиз» и других структур «Росатома», «Транснефти» и ООО «Газпром СПГ Портовая». В санкционный перечень после обновления вошли 142 компании из ОАЭ, 39 из КНР, три тайских юрлица и два – индийских. Рестрикции затронули и два грузинских телеканала.