Новые санкции Великобритании не повлияют на работу «Точка банка»

Ограничения коснулись девяти российских банков, включая «Точка банк», АО «Русатом оверсиз» и других структур «Росатома», «Транснефти» и ООО «Газпром СПГ Портовая». В санкционный перечень после обновления вошли 142 компании из ОАЭ, 39 из КНР, три тайских юрлица и два – индийских. Рестрикции затронули и два грузинских телеканала.