Клиенты ВТБ смогут входить в приложение банка по биометрии

19 февраля ВТБ объявил, что клиенты приложения банка смогут самостоятельно назначить сумму транзакции (от 10 000 руб.), при которой будет запрашиваться подтверждение операции. Подтвердить платеж или перевод можно по государственной биометрии, коду из смс или по NFC в зависимости от устройства и типа операции. Опция не коснется переводов между своими счетами, автопереводов и автоплатежей.