Клиенты ВТБ смогут входить в приложение банка по биометрии
Клиенты ВТБ с подтвержденной биометрией смогут входить в приложение банка по снимку лица. Это защитит их личный кабинет от несанкционированного доступа. Об этом сообщили «Ведомостям» в финансовой организации.
По данным банка, алгоритм распознавания лица нельзя обмануть с помощью фотографии, видео или маски. Точность распознавания составляет 99,99%. Сейчас у пользователей, подключивших биометрию, показатель хищений со счетов достигает 0,0025%.
При помощи биометрии клиенты ВТБ могут снять самостоятельную блокировку аккаунта. В случае если клиент назвал код из смс злоумышленникам, он может сам заблокировать онлайн кабинет, позвонив в контакт-центр или в приложении в разделе «безопасность». Так исчезнут все старые коды доступа и завершатся все сессии.
Согласно опросу банка, 93% респондентов доверяют современным методам защиты банковских приложений. Почти 40% заявили о желании самостоятельно выбирать, каким способом подтверждать различные операции, еще 15% хотят поставить подтверждение по биометрии.
Опрос проводился в декабре 2025 г. среди 1500 жителей крупных городов.
19 февраля ВТБ объявил, что клиенты приложения банка смогут самостоятельно назначить сумму транзакции (от 10 000 руб.), при которой будет запрашиваться подтверждение операции. Подтвердить платеж или перевод можно по государственной биометрии, коду из смс или по NFC в зависимости от устройства и типа операции. Опция не коснется переводов между своими счетами, автопереводов и автоплатежей.