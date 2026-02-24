Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

«Синара»: санкции Великобритании не меняют работу банка

Ведомости

Дополнительные санкции, введенные Великобританией, не окажут влияния на работу инвестиционного банка «Синара».

Сервисы, карты, приложения, банкоматы и отделения финансовой организации работают в обычном режиме. Деньги и ценные бумаги на брокерских счетах полностью доступны клиентам. «Синара» гарантирует их сохранность и защиту. Переводы в рублях внутри банка и между российскими финансовыми организациями осуществляются штатно.

24 февраля правительство Великобритании распространило рестрикции против России на еще 297 позиций. В обновленный список добавили 240 юридических лиц, семь физических лиц и 50 судов.

Санкции коснулись девяти российских банков, АО «Русатом оверсиз» и других структур «Росатома», «Транснефти» и ООО «Газпром СПГ Портовая». В санкционный список после обновления вошли 142 компании из ОАЭ, 39 из КНР, три тайских юрлица и два – индийских. Ограничения затронули и два грузинских телеканала.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её