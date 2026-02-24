«Синара»: санкции Великобритании не меняют работу банка
Сервисы, карты, приложения, банкоматы и отделения финансовой организации работают в обычном режиме. Деньги и ценные бумаги на брокерских счетах полностью доступны клиентам. «Синара» гарантирует их сохранность и защиту. Переводы в рублях внутри банка и между российскими финансовыми организациями осуществляются штатно.
24 февраля правительство Великобритании распространило рестрикции против России на еще 297 позиций. В обновленный список добавили 240 юридических лиц, семь физических лиц и 50 судов.
Санкции коснулись девяти российских банков, АО «Русатом оверсиз» и других структур «Росатома», «Транснефти» и ООО «Газпром СПГ Портовая». В санкционный список после обновления вошли 142 компании из ОАЭ, 39 из КНР, три тайских юрлица и два – индийских. Ограничения затронули и два грузинских телеканала.