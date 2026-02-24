Газета
ЦБ понизил курс доллара до 76,63 рубля

Банк России установил курс доллара на 25 февраля на уровне 76,63 руб. (-0,12 руб), сообщает регулятор.

Евро прибавил 0,30 руб. и стал равен 90,58 руб. ЦБ повысил и курс юаня – на 0,02 до 11,12 руб.

На 21 февраля ЦБ устанавливал курс доллара на уровне 76,75 руб, евро – 90,28 руб., юаня – 11,09 руб.

30 января «Ведомости» писали, что аналитики SberCIB на 10 руб. смягчили прогноз курса доллара на конец года и на 1,5 руб. – курс юаня из-за стремительного роста цен на металлы. К американской валюте российская может ослабнуть до 90 руб., а не 100 руб., как прогнозировали в SberCIB еще 25 декабря 2025 г. Юань может укрепиться до 13,2 руб. к концу 2026 г. против 14,7 руб. в предыдущем прогнозе.

