Банки стали предлагать расчет белого импорта из Китая
«Точка банк» запустил Telegram-бота, с помощью которого предприниматели могут понять ориентировочную стоимость белой поставки из Китая с учетом таможенных расходов. Для этого пользователю нужно вставить ссылку на товар с маркетплейса – Wildberries или Ozon.
Инструмент позволяет сделать предварительный расчет при принятии решения о закупке. Он показывает структуру затрат и предоставляет возможность сопоставить ее с карго-моделью, в которой расчет обычно ведется по ставке за килограмм без детализации. Так предприниматель может заранее оценить финансовую модель и снизить неопределенность до заключения сделки.
После предварительного расчета можно оставить заявку на детальную проработку закупки в Telegram-боте.
Торговое сотрудничество России и Китая ускоренно растет с 2021–2022 гг. В 2024 г. товарооборот между странами достиг почти $245 млрд – на 67% больше, чем в 2021 г. Российский экспорт вырос на 91,4%, а китайский – на 45,6%. При этом по итогам января – ноября 2025 г. поставки из России в Китай сократились на 5,9% в годовом выражении, а из КНР в РФ – на 11,9%.
Для России Китай – главный экономический партнер. В 2021 г. на КНР приходилось примерно 14% всего российского экспорта и 25% импорта (с апреля 2022 г. ФТС приостановила публикацию статистики). Для Китая Россия важный, но не основной партнер. По данным базы Un Comtrade, агрегированных Trading Economics, страна импортирует 3,3% китайских товаров.