Банки стали предлагать расчет белого импорта из Китая

Торговое сотрудничество России и Китая ускоренно растет с 2021–2022 гг. В 2024 г. товарооборот между странами достиг почти $245 млрд – на 67% больше, чем в 2021 г. Российский экспорт вырос на 91,4%, а китайский – на 45,6%. При этом по итогам января – ноября 2025 г. поставки из России в Китай сократились на 5,9% в годовом выражении, а из КНР в РФ – на 11,9%.