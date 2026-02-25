Сбербанк с 26 февраля снизит ставки по рыночной ипотеке
Сбербанк с 26 февраля снижает ставки по программам рыночной ипотеки до 0,7 п. п. Об этом сообщается на сайте банка.
Ставка уменьшится на 0,5 п. п. при первоначальном взносе от 20,1% до 30%, а также дополнительно на 0,2 п. п. при покупке недвижимости по программе «Ипотека+», если кредит оформляется на крупную сумму.
Минимальная ставка на платформе «Домклик» составит от 15,7% годовых при покупке жилья на первичном рынке, от 16,5% – на вторичном рынке и от 17,6% – по программе строительства жилого дома. Все программы действуют без государственной поддержки.
Кроме того, банк снижает минимальный размер первоначального взноса по программам строительства жилого дома и приобретения загородной недвижимости с 25% до 20%.
16 февраля «Ведомости» писали, что три крупных банка – Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк – объявили о корректировке ставок по кредитным и сберегательным продуктам после шестого подряд снижения ключевой до 15,5% на заседании 13 февраля.
Сбербанк с 16 февраля снизил ставку по рефинансированию кредитов до 18,9% с 19,4%. При этом банк сохранил максимальную ставку по вкладам на уровне 15% годовых.