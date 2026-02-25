Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Финансы /

Сбербанк с 26 февраля снизит ставки по рыночной ипотеке

Ведомости

Сбербанк с 26 февраля снижает ставки по программам рыночной ипотеки до 0,7 п. п. Об этом сообщается на сайте банка.

Ставка уменьшится на 0,5 п. п. при первоначальном взносе от 20,1% до 30%, а также дополнительно на 0,2 п. п. при покупке недвижимости по программе «Ипотека+», если кредит оформляется на крупную сумму.

Минимальная ставка на платформе «Домклик» составит от 15,7% годовых при покупке жилья на первичном рынке, от 16,5% – на вторичном рынке и от 17,6% – по программе строительства жилого дома. Все программы действуют без государственной поддержки.

Кроме того, банк снижает минимальный размер первоначального взноса по программам строительства жилого дома и приобретения загородной недвижимости с 25% до 20%.

16 февраля «Ведомости» писали, что три крупных банка – Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк – объявили о корректировке ставок по кредитным и сберегательным продуктам после шестого подряд снижения ключевой до 15,5% на заседании 13 февраля.

Сбербанк с 16 февраля снизил ставку по рефинансированию кредитов до 18,9% с 19,4%. При этом банк сохранил максимальную ставку по вкладам на уровне 15% годовых.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её