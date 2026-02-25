Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Альфа-банк снижает ставки по ипотеке на первичное и вторичное жилье

Ведомости

Альфа-банк снизит ставки по ипотеке на первичное и вторичное жилье, новая минимальная ставка составит 18,59%. Об этом «Ведомостям» сообщили в кредитной организации.

Ставка в 18,59% действует при сумме кредита от 10 млн руб. и первоначальном взносе от 50%.

Максимальная сумма займа на покупку вторичного жилья составит до 70 млн руб. со сроком погашения до 30 лет и минимальном взносе от 20,1%. На машиноместо максимальная сумма составит до 10 млн руб. Подать заявку могут граждане России старше 21 года с возможностью привлечения до трех созаемщиков, добавили в банке.

13 февраля совет директоров Банка России в шестой раз подряд снизил ключевую ставку – на 0,5 п. п. до 15,5%. Базовый сценарий регулятора предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 13,5–14,5% годовых в 2026 г. Это означает поддержание жестких денежно-кредитных условий. Инфляция по прогнозу замедлится до 4,5–5,5% в этом году.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщала, что совет директоров регулятора помимо снижения ключевой ставки на 0,5 процентного пункта (п. п.) рассматривал ее сохранение на прежнем уровне.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её