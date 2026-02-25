Альфа-банк снижает ставки по ипотеке на первичное и вторичное жилье
Альфа-банк снизит ставки по ипотеке на первичное и вторичное жилье, новая минимальная ставка составит 18,59%. Об этом «Ведомостям» сообщили в кредитной организации.
Ставка в 18,59% действует при сумме кредита от 10 млн руб. и первоначальном взносе от 50%.
Максимальная сумма займа на покупку вторичного жилья составит до 70 млн руб. со сроком погашения до 30 лет и минимальном взносе от 20,1%. На машиноместо максимальная сумма составит до 10 млн руб. Подать заявку могут граждане России старше 21 года с возможностью привлечения до трех созаемщиков, добавили в банке.
13 февраля совет директоров Банка России в шестой раз подряд снизил ключевую ставку – на 0,5 п. п. до 15,5%. Базовый сценарий регулятора предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 13,5–14,5% годовых в 2026 г. Это означает поддержание жестких денежно-кредитных условий. Инфляция по прогнозу замедлится до 4,5–5,5% в этом году.
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщала, что совет директоров регулятора помимо снижения ключевой ставки на 0,5 процентного пункта (п. п.) рассматривал ее сохранение на прежнем уровне.