Альфа-банк снижает ставки по ипотеке на первичное и вторичное жилье

Максимальная сумма займа на покупку вторичного жилья составит до 70 млн руб. со сроком погашения до 30 лет и минимальном взносе от 20,1%. На машиноместо максимальная сумма составит до 10 млн руб. Подать заявку могут граждане России старше 21 года с возможностью привлечения до трех созаемщиков, добавили в банке.