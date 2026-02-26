Финтех-направление Ozon удвоило выручку в 2025 году
Выручка сегмента «Финтех» маркетплейса Ozon выросла более чем в 2 раза за 2025 г. и достигла 195 млрд руб., следует из отчетности компании по МСФО. В IV квартале рост замедлился и составил 70% (выручка – 58,1 млрд руб.). Объем операций по карте «Ozon банка» вне маркетплейса составил около 60% от общего объема операций по ней за 2025 г.
Скорректированная EBITDA по итогам года удвоилась до 65,3 млрд против 32,4 млрд руб. в 2024 г. Прибыль до налогообложения выросла в 2,3 раза год к году и составила 59,9 млрд руб. «Изменения показателей связаны с ростом чистого процентного и комиссионного доходов при эффективном управлении операционными расходами сегмента», – говорится в пресс-релизе Ozon.
Чистая процентная маржа финтех-направления немного снизилась — на 1,9 процентного пункта (п.п.) за год, до 11,1%. В компании это объясняют ростом доли процентного дохода от средств «Финтеха», размещенных в финансовых институтах. Чистая процентная маржа за вычетом резервов под убытки сократилась на 1,5 п.п., до 8,7%.
Общее количество клиентов финтех-сегмента увеличилось на 38% и достигло 41,7 млн пользователей. Привлеченные средства клиентов выросли в 2,6 раз до 505,8 млрд руб., при этом срочные депозиты из этого объема составили 36 млрд руб., В Ozon связывают такой рост с активным наращиванием клиентской базы и запуском новых продуктов вроде накопительного счета в «Ozon банке» с ежедневной выплатой процентов. Также в прошлом году банк запустил кредитную карту.
Активы, приносящие процентные доходы, за год выросли на 112% и составили 677,3 млрд руб. Рост связан с увеличением объема средств, размещенных в финансовых институтах, кредитов и займов, выданных клиентам Финтеха, а также вложений в долговые ценные бумаги.
Стоимость риска кредитного портфеля на фоне его роста увеличилась на 1,7 п. п. и составила 9,9%. Покрытие неработающих кредитов резервами на 31 декабря 2025 г. составило 1,3x.
Финтех-направление Ozon состоит в основном из «Ozon банка» и МКК «Озон кредит». Сервисы предлагают услуги как для частных клиентов, так и для бизнеса.