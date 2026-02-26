Финтех-направление Ozon удвоило выручку в 2025 году

Общее количество клиентов финтех-сегмента увеличилось на 38% и достигло 41,7 млн пользователей. Привлеченные средства клиентов выросли в 2,6 раз до 505,8 млрд руб., при этом срочные депозиты из этого объема составили 36 млрд руб., В Ozon связывают такой рост с активным наращиванием клиентской базы и запуском новых продуктов вроде накопительного счета в «Ozon банке» с ежедневной выплатой процентов. Также в прошлом году банк запустил кредитную карту.