Госдума приняла закон о механизме конвертации «префов» ВТБ в обыкновенные акции

После конвертации доля государства в банке вырастет до 74,45%, а без этого компромисса (то есть при конвертации к номиналу) могла бы превысить 80%. Сейчас у государства 50,1% обыкновенных и 80,6% в уставном капитале с учетом «префов» обоих типов. Пьянов уточнил, что доля миноритариев в дивидендном потоке не изменится. На капитал банка решение не повлияет, его регуляторный размер останется прежним.