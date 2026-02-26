Госдума приняла закон о механизме конвертации «префов» ВТБ в обыкновенные акции
Поправки были внесены ко второму чтению законопроекта об иностранных инвестициях в российские стратегические предприятия.
20 февраля первый зампредседателя ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил, что банк представил схему условий конвертации принадлежащих государству привилегированных акций в обыкновенные. Она будет реализована по принципу «номинала к рынку». За каждую привилегированную будет выдана одна обыкновенная по средневзвешенной цене за 2025 г. – 82,67 руб.
После конвертации доля государства в банке вырастет до 74,45%, а без этого компромисса (то есть при конвертации к номиналу) могла бы превысить 80%. Сейчас у государства 50,1% обыкновенных и 80,6% в уставном капитале с учетом «префов» обоих типов. Пьянов уточнил, что доля миноритариев в дивидендном потоке не изменится. На капитал банка решение не повлияет, его регуляторный размер останется прежним.
ВТБ ожидает, что в марте законопроект подпишет президент. В тот же месяц финансовая организация проведет наблюдательный совет, где будет утверждена дата внеочередного собрания акционеров по вопросу конвертации. Планируется, что голосование состоится в апреле и в начале мая банк зарегистрирует изменения в устав.