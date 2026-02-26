Сбербанк обновил прогноз на 2026 год
Сбербанк актуализировал прогноз развития на 2026 г., скорректировав ряд ключевых показателей в сторону повышения.
Согласно данным из презентации к МСФО, темп роста ВВП России ожидается «Сбером» на уровне 1–1,5% (против декабрьской оценки в 1%), прогноз по инфляции сохранен на отметке 5–6%.
В банковском секторе основная коррекция коснулась работы с юрлицами: рост кредитования предприятий теперь ожидается на уровне 10–12% (ранее 9–11%), а депозитов – также 10–12% (ранее 8–10%). В рознице прогноз кредитования остался без изменений: 9–11%, а вот по депозитам улучшен до 13–15% с 12–14% в декабрьской оценке. «Сбер» планирует расти в соответствии с сектором, кроме розничного кредитования, – там банк намерен развиваться лучше рынка.
Ключевые цели самого «Сбера» на 2026 г. остаются теми же, что банк обозначил в декабре 2025 г. на дне инвестора: чистая процентная маржа ожидается на уровне около 5,9%, рост комиссионных доходов – на уровне 5–7%, стоимость риска составит менее 1,4% при рентабельности капитала в 22%.
У Сбербанка есть желание полностью соответствовать той стратегии, которую группа утвердила три года назад, заявил в ходе телеконференции председатель правления Сбербанка Герман Греф. Менеджмент понимает, что достичь результатов будет крайне трудно, но желание выполнить все поставленные параметры сильнее, отметил он.
Греф напомнил, что в этом году завершится трехлетняя стратегия Сбербанка, в рамках которой он готовился к переходу на человекоцентричную модель.
«2026 г. станет для нас очень важной вехой – это завершающий год нашей трехлетки. Мы уже приступили к формированию целей на следующий период до 2029 г. с фокусом на AI-native (ИИ-нативный; бизнес-модель, где искусственный интеллект встроен в саму ДНК компании. – "Ведомости") бизнес-модель, которая позволит нам трансформировать "Сбер" в человекоцентричную компанию», – сказал Греф. В конце текущего года Сбербанк раскроет более точечное видение стратегии.