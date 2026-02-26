Сбербанк обновил прогноз на 2026 год

«2026 г. станет для нас очень важной вехой – это завершающий год нашей трехлетки. Мы уже приступили к формированию целей на следующий период до 2029 г. с фокусом на AI-native (ИИ-нативный; бизнес-модель, где искусственный интеллект встроен в саму ДНК компании. – "Ведомости") бизнес-модель, которая позволит нам трансформировать "Сбер" в человекоцентричную компанию», – сказал Греф. В конце текущего года Сбербанк раскроет более точечное видение стратегии.