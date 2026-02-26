Газета
Банк России добавил «Яндекс банк» в список значимых на рынке платежных услуг

Ведомости

Банк России включил «Яндекс банк» в реестр кредитных организаций, признанных значимыми на рынке платежных услуг.

Регулятор также добавил в список банк «АК Барс», Цифра банк, ТКБ банк и АБ «Россия». При этом из реестра был исключен Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР).

В реестр входят 22 кредитные организации, среди которых СбербанкТ-банк, «Райффайзенбанк», ВТБ, Россельхозбанк и др. В него включены банки, которые оказывают наибольший объем платежных услуг. При включении в список учитывается число выпущенных карт, операций с ними, денежных переводов, банкоматов и эквайринговых терминалов.

В октябре 2025 г. Центробанк обновил список системно значимых кредитных организаций, исключив из него Росбанк и ФК «Открытие». Регулятор добавил в него Дом.РФ. В перечень системно значимых кредитных организаций включены 12 банков. Помимо Дом.РФ в него входят банк ГПБ, «Юникредит банк», Совкомбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, Московский кредитный банк, Т-банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и Россельхозбанк.

