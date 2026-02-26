Банк России добавил «Яндекс банк» в список значимых на рынке платежных услуг

В реестр входят 22 кредитные организации, среди которых Сбербанк, Т-банк, «Райффайзенбанк», ВТБ, Россельхозбанк и др. В него включены банки, которые оказывают наибольший объем платежных услуг. При включении в список учитывается число выпущенных карт, операций с ними, денежных переводов, банкоматов и эквайринговых терминалов.