Банк России добавил «Яндекс банк» в список значимых на рынке платежных услуг
Регулятор также добавил в список банк «АК Барс», Цифра банк, ТКБ банк и АБ «Россия». При этом из реестра был исключен Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР).
В реестр входят 22 кредитные организации, среди которых Сбербанк, Т-банк, «Райффайзенбанк», ВТБ, Россельхозбанк и др. В него включены банки, которые оказывают наибольший объем платежных услуг. При включении в список учитывается число выпущенных карт, операций с ними, денежных переводов, банкоматов и эквайринговых терминалов.
В октябре 2025 г. Центробанк обновил список системно значимых кредитных организаций, исключив из него Росбанк и ФК «Открытие». Регулятор добавил в него Дом.РФ. В перечень системно значимых кредитных организаций включены 12 банков. Помимо Дом.РФ в него входят банк ГПБ, «Юникредит банк», Совкомбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, Московский кредитный банк, Т-банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и Россельхозбанк.