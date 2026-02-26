ЦБ поднял курс доллара выше 77 рублей впервые с 16 февраля
Центральный банк России установил официальный курс доллара на 27 февраля на уровне 77,12 руб. Таким образом, он повысился на 0,65 руб.
Евро подорожал на 0,71 руб. до 91,03 руб. Курс юаня поднялся на 0,13 руб. и достиг 11,25 руб.
Курс доллара на 26 февраля составляет 76,47 руб., евро – 90,32 руб., юаня – 11,12 руб.
26 февраля председатель правления «Сбербанка» Герман Греф спрогнозировал, что к концу 2026 г. курс рубля составит примерно 95 руб./$1. При определенных обстоятельствах показатель может приблизиться к 100 руб./$1. По его мнению, нет шансов, что рубль останется таким же крепким, как сейчас. Об этом говорят динамика платежного баланса, цены на нефть и ожидаемая корректировка бюджетного правила. Греф предположил, что курс доллара может начать расти уже во II квартале.