ЦБ поднял курс доллара выше 77 рублей впервые с 16 февраля

26 февраля председатель правления «Сбербанка» Герман Греф спрогнозировал, что к концу 2026 г. курс рубля составит примерно 95 руб./$1. При определенных обстоятельствах показатель может приблизиться к 100 руб./$1. По его мнению, нет шансов, что рубль останется таким же крепким, как сейчас. Об этом говорят динамика платежного баланса, цены на нефть и ожидаемая корректировка бюджетного правила. Греф предположил, что курс доллара может начать расти уже во II квартале.