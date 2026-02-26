Греф ожидает ослабления рубля к концу 2026 года
К концу 2026 г. курс рубля составит примерно 95 руб./$1. При определенных обстоятельствах показатель может приблизиться к 100 руб./$1. Такой прогноз дал председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф в ходе конференц-звонка.
«Ожидания наших коллег более консервативные – 85-90 руб. (за доллар). Мои личные ожидания – плюс-минус 95 руб.», – отметил Греф.
По мнению главы Сбербанка, нет ни одного шанса, что рубль останется таким же крепким, как сейчас. По его мнению, на это указывают динамика платежного баланса, цены на нефть и ожидаемая корректировка бюджетного правила. Как считает Греф, курс доллара может начать расти уже во II квартале.
24 февраля Банк России установил курс доллара на 25 февраля на уровне 76,63 руб. (-0,12 руб). Евро вырос на 0,30 руб. до 90,58 руб. Регулятор также повысил курс юаня – на 0,02 до 11,12 руб.
30 января «Ведомости» писали, что аналитики SberCIB на 10 руб. смягчили прогноз курса доллара на конец года и на 1,5 руб. – курс юаня в связи со стремительным ростом цен на металлы. К американской валюте российская может ослабнуть до 90 руб., а не 100 руб., как прогнозировали в SberCIB еще 25 декабря 2025 г. Юань может укрепиться до 13,2 руб. к концу 2026 г. против 14,7 руб. в предыдущем прогнозе.