Сбербанк отказался заключать невыгодное ему соглашение с маркетплейсами

Ведомости

Сбербанк получил предложение от одного из маркетплейсов о подписании меморандума о равных условиях конкуренции, но считает его неприемлемым и не соответствующим принципам партнерства. Об этом сообщил глава банка Герман Греф на конференц-звонке с аналитиками.

Он выразил неуверенность в том, что можно достичь справедливой конкуренции через подписание меморандумов. Сбербанк не готов подписывать такие документы на условиях, которые можно назвать кабальными. Вместе с этим, по словам Грефа, банк готов обсуждать рыночную ситуацию и поддерживать конкурентное пространство в любом формате.

Он также подчеркнул, что для подписания меморандума со стороны Сбербанка необходимо обеспечить равные условия конкуренции.

Главы Сбербанка, ВТБ, Т-банка, Альфа-банка и Совкомбанка в ноябре 2025 г. обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением запретить маркетплейсам прямые скидки и косвенные формы финансирования, включая бонусные программы, возвраты и маркетинговые субсидии. Исключение могут составить собственные товары площадок и социально значимые категории товаров, говорится в письме. Отмечается, что скидки не должны быть связаны с используемым для оплаты электронным средством платежа.

