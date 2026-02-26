Сбербанк отказался заключать невыгодное ему соглашение с маркетплейсами

Он выразил неуверенность в том, что можно достичь справедливой конкуренции через подписание меморандумов. Сбербанк не готов подписывать такие документы на условиях, которые можно назвать кабальными. Вместе с этим, по словам Грефа, банк готов обсуждать рыночную ситуацию и поддерживать конкурентное пространство в любом формате.