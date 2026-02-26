Сбербанк отказался заключать невыгодное ему соглашение с маркетплейсами
Сбербанк получил предложение от одного из маркетплейсов о подписании меморандума о равных условиях конкуренции, но считает его неприемлемым и не соответствующим принципам партнерства. Об этом сообщил глава банка Герман Греф на конференц-звонке с аналитиками.
Он выразил неуверенность в том, что можно достичь справедливой конкуренции через подписание меморандумов. Сбербанк не готов подписывать такие документы на условиях, которые можно назвать кабальными. Вместе с этим, по словам Грефа, банк готов обсуждать рыночную ситуацию и поддерживать конкурентное пространство в любом формате.
Он также подчеркнул, что для подписания меморандума со стороны Сбербанка необходимо обеспечить равные условия конкуренции.
Главы Сбербанка, ВТБ, Т-банка, Альфа-банка и Совкомбанка в ноябре 2025 г. обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением запретить маркетплейсам прямые скидки и косвенные формы финансирования, включая бонусные программы, возвраты и маркетинговые субсидии. Исключение могут составить собственные товары площадок и социально значимые категории товаров, говорится в письме. Отмечается, что скидки не должны быть связаны с используемым для оплаты электронным средством платежа.