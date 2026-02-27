Реальные ставки по кредиткам в России составили более 50%
Предыдущий резкий скачок ПСК (до 34,9%) фиксировался весной 2022 г. на фоне кризиса и повышения ключевой ставки. В 2023–2024 гг. показатель стабилизировался в диапазоне 30,1–32,6%, но с 2025 г. начал расти в условиях ужесточения денежно-кредитной политики. В I квартале он достиг 45,9% и продолжил увеличиваться, несмотря на последующее снижение ключевой ставки.
Рост стоимости кредиток сопровождался падением объемов выдач. В IV квартале 2025 г. банки оформили 3,3 млн карт на 324,1 млрд руб. – на 37,6% меньше в денежном выражении и на 30,7% – в количественном по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.
Всего за 2025 г. было выдано 13,3 млн кредитных карт на 1,34 трлн руб., что почти вдвое ниже показателя предыдущего года. В январе 2026 г. выдачи продолжили снижаться: 803 000 карт на 80,8 млрд руб.
ПСК по другим видам кредитов в IV квартале 2025 г. составил 19,5% по ипотеке, 21,7% – по автокредитам и 37,3% – по потребкредитам.
«Коммерсантъ» писал со ссылкой на данные БКИ «Объединенное кредитное бюро» (ОКБ), что объемы выдачи кредитных карт в ноябре 2025 г. упали до 129,5 млрд руб. К предыдущему месяцу выдачи снизились на 5%. Число выданных кредитов в отчетном месяце снизилось на 9% до 1,23 млн, за три месяца сокращение составило 12%. При этом общие выдачи на рынке розничного кредитования в ноябре прошлого года показывали снижение на 3%, что выше показателей летних месяцев на 7–38%, следует из данных Frank RG.