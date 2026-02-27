Реальные ставки по кредиткам в России составили более 50%

«Коммерсантъ» писал со ссылкой на данные БКИ «Объединенное кредитное бюро» (ОКБ), что объемы выдачи кредитных карт в ноябре 2025 г. упали до 129,5 млрд руб. К предыдущему месяцу выдачи снизились на 5%. Число выданных кредитов в отчетном месяце снизилось на 9% до 1,23 млн, за три месяца сокращение составило 12%. При этом общие выдачи на рынке розничного кредитования в ноябре прошлого года показывали снижение на 3%, что выше показателей летних месяцев на 7–38%, следует из данных Frank RG.