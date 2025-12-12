Выдачи кредитных карт в России снизились до трехлетнего минимума

Ноябрь и декабрь, как правило, показывают лучшие результаты по объемам выдачи кредитных карт с начала года. По данным ОКБ, в 2021–2022 гг. объемы выдачи в эти месяцы превышали 200 млрд руб., а в 2023 г. приблизились к 300 млрд руб. В последние два года ситуация изменилась. К примеру, в конце 2024 г. объемы упали ниже 200 млрд руб. в месяц. Эксперты и участники рынка связали это с ужесточением регулирования Банком России сегмента кредитных карт.