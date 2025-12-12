Выдачи кредитных карт в России снизились до трехлетнего минимума
В ноябре 2025 г. объемы выдачи кредитных карт опустились до 129,5 млрд руб. Это минимальные выдачи за месяц с 2022 г. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные БКИ «Объединенное кредитное бюро» (ОКБ).
По сравнению с октябрем текущего года выдачи снизились на 5%, с конца лета показатель упал на 25%. Число выданных кредитов в отчетном месяце сократилось на 9% до 1,23 млн, за три месяца снижение составило 12%. При этом общие выдачи на рынке розничного кредитования в ноябре показали снижение на 3%, свидетельствуют данные Frank RG. Это выше показателей летних месяцев на 7–38%.
Ноябрь и декабрь, как правило, показывают лучшие результаты по объемам выдачи кредитных карт с начала года. По данным ОКБ, в 2021–2022 гг. объемы выдачи в эти месяцы превышали 200 млрд руб., а в 2023 г. приблизились к 300 млрд руб. В последние два года ситуация изменилась. К примеру, в конце 2024 г. объемы упали ниже 200 млрд руб. в месяц. Эксперты и участники рынка связали это с ужесточением регулирования Банком России сегмента кредитных карт.
В том числе, в IV квартале 2025 г. были введены новые ограничения для потребительских кредитов с лимитом кредитования. Теперь доля заемщиков, чей показатель долговой нагрузки (ПДН) составляет от 50 до 80%, не должна превышать 10%. Доля заемщиков с ПДН более 80% обнулилась. Это заставляет банки осторожно подходить к выдаче кредиток закредитованным клиентам. Финансовые организации также самостоятельно могут ужесточать политику по выдаче кредитных карт.
9 декабря Национальное бюро кредитных историй сообщило, что доля отказов по заявкам на розничные кредиты в ноябре увеличилась на 5,1 п. п. по сравнению с таким же периодом 2024 г. до 82,6%. Относительно октября доля отказов по заявкам на розничные кредиты выросла на 0,4 п. п.
Среди 30 регионов – лидеров по заявкам на розничные кредиты наибольшие доли их отказов за месяц выявлены в Кемеровской (84,4%), Новосибирской (84,2%) и Омской (84,2%) областях, Алтайском крае (83,8%) и Иркутской области (83,7%).