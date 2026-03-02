Силуанов: в программу долгосрочных сбережений привлекли около 800 млрд рублей
В России планируют продолжать развитие программы долгосрочных сбережений (ПДС), уже порядка 800 млрд руб. было привлечено в этот проект за два года, сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью «Вестям».
«В первую очередь это надежное сбережение, это длинное сбережение на определенную цель. <...> Денег, кстати, за два года достаточно немаленький объем – под 800 млрд руб.», – сказал министр.
Он отметил, что в рамках этой программы у россиян есть государственная гарантия и софинансирование их сбережений.
30 декабря Силуанов говорил, что объем вложенных средств в рамках программы долгосрочных сбережений в 2025 г. превысил 650 млрд руб. Он подчеркнул, что ПДС является хорошим инструментом для создания подушки безопасности и накоплений на долговременные цели.
Программа долгосрочных сбережений действует в России с 1 января 2024 г. Граждане старше 18 лет могут заключить договор с негосударственным пенсионным фондом минимум на 15 лет, а затем перевести в него для дальнейшего инвестирования свои сбережения.