Набиуллина: единый реестр банковских карт создадут в 2027 году

Председатель нижней палаты Вячеслав Володин говорил, что при обсуждении законопроекта граждане обращаются с просьбами пересмотреть предлагаемые цифры: потребности в 20 картах в разных банках они не видят, однако ограничение в пять карт на один банк может вынуждать людей открывать счета в нежелательных для них организациях.