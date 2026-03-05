Набиуллина: единый реестр банковских карт создадут в 2027 году
Единый реестр банковских карт российских граждан будет создан в 2027 г. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе встречи представителей кредитных организаций с регулятором.
«Через год мы считаем, что единая система учета платежных карт будет создана, и ее можно будет применять», – сказала она.
Госдума приняла в первом чтении законопроект, разработанный для борьбы с кибермошенничеством. Документ предполагает установление лимита до пяти карт в одном банке и не более 20 – во всех кредитных организациях. Центробанк при этом наделяется правом корректировать эти значения. Инициатива входит во второй пакет мер по противодействию киберпреступности.
Председатель нижней палаты Вячеслав Володин говорил, что при обсуждении законопроекта граждане обращаются с просьбами пересмотреть предлагаемые цифры: потребности в 20 картах в разных банках они не видят, однако ограничение в пять карт на один банк может вынуждать людей открывать счета в нежелательных для них организациях.