ЦБ поддержал установление ИНН физлиц при открытии электронных кошельков
Банк России поддерживает инициативу по обязательному установлению ИНН физических лиц при открытии счетов и электронных кошельков. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече кредитных организаций с руководством регулятора.
По ее словам, соответствующее требование предлагается закрепить в антиотмывочном законодательстве.
О планах ввести для банков обязанность привязывать ИНН клиентов к их счетам 8 декабря сообщала заместитель председателя Банка России Ольга Полякова. По ее словам, эта мера направлена на борьбу с дропперством.
Полякова отмечала, что до этого банки не обязаны были фиксировать ИНН как обязательный реквизит счета, однако теперь такое требование планируется закрепить. Кредитным организациям предстоит самостоятельно собрать недостающие сведения. При этом у банков уже есть доступ к инструментам ФНС, которые позволяют определить ИНН клиента без запроса этой информации у самого гражданина.
Зампред ЦБ подчеркивала, что привязка ИНН необходима для работы новой платформы «Антидроп», запуск которой запланирован на середину 2027 г. В системе именно ИНН предполагается использовать в качестве основного идентификатора клиента.