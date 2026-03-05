Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

ЦБ поддержал установление ИНН физлиц при открытии электронных кошельков

Ведомости

Банк России поддерживает инициативу по обязательному установлению ИНН физических лиц при открытии счетов и электронных кошельков. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече кредитных организаций с руководством регулятора.

По ее словам, соответствующее требование предлагается закрепить в антиотмывочном законодательстве.

О планах ввести для банков обязанность привязывать ИНН клиентов к их счетам 8 декабря сообщала заместитель председателя Банка России Ольга Полякова. По ее словам, эта мера направлена на борьбу с дропперством.

Полякова отмечала, что до этого банки не обязаны были фиксировать ИНН как обязательный реквизит счета, однако теперь такое требование планируется закрепить. Кредитным организациям предстоит самостоятельно собрать недостающие сведения. При этом у банков уже есть доступ к инструментам ФНС, которые позволяют определить ИНН клиента без запроса этой информации у самого гражданина.

Зампред ЦБ подчеркивала, что привязка ИНН необходима для работы новой платформы «Антидроп», запуск которой запланирован на середину 2027 г. В системе именно ИНН предполагается использовать в качестве основного идентификатора клиента.