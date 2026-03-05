ЦБ поддержал установление ИНН физлиц при открытии электронных кошельков

Полякова отмечала, что до этого банки не обязаны были фиксировать ИНН как обязательный реквизит счета, однако теперь такое требование планируется закрепить. Кредитным организациям предстоит самостоятельно собрать недостающие сведения. При этом у банков уже есть доступ к инструментам ФНС, которые позволяют определить ИНН клиента без запроса этой информации у самого гражданина.