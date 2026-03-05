Банк Дом.РФ первым заплатил налоги цифровым рублем
Банк Дом.РФ стал первым участником пилотного проекта цифрового рубля, осуществившим успешную оплату налога через мобильное приложение в Федеральную налоговую службу (ФНС). Об этом сообщила финансовая организация.
Заместитель председателя правления банка Николай Козак отметил, что работа с цифровым рублем для организации привычна, поскольку банк Дом.РФ уже проводил оплаты по покупке страховых полисов и совершал покупки на стендах партнеров на форуме «Финополис».
Оплату в государственные учреждения цифровым рублем, по словам Козака, банк рассматривает как новый сценарий, который был успешно протестирован. Этот сценарий теперь доступен всем участникам пилотного проекта, добавил он.
Пилотный проект с участием группы банков и Банка России продлится до сентября 2026 г., после чего ожидается расширение сервиса для широкой аудитории клиентов.
Цифровой рубль – новая форма национальной валюты, которая выпускается наряду с наличными и безналичными деньгами. Пока базовые операции с ним доступны только участникам пилота. Более широкое внедрение цифрового рубля запланировано на сентябрь 2026 г. К этому времени крупнейшие банки и торговые компании должны будут обеспечить готовность своей инфраструктуры. Использование цифрового рубля для граждан останется добровольным.
20 февраля на сайте ЦБ опубликовали проект, согласно котрому компании смогут выплачивать заработную плату в цифровых рублях с помощью специальных реестров – одномоментных зачислений сразу большому числу получателей одним переводом.