Банк Дом.РФ первым заплатил налоги цифровым рублем

Ведомости

Банк Дом.РФ стал первым участником пилотного проекта цифрового рубля, осуществившим успешную оплату налога через мобильное приложение в Федеральную налоговую службу (ФНС). Об этом сообщила финансовая организация.

Заместитель председателя правления банка Николай Козак отметил, что работа с цифровым рублем для организации привычна, поскольку банк Дом.РФ уже проводил оплаты по покупке страховых полисов и совершал покупки на стендах партнеров на форуме «Финополис».

Оплату в государственные учреждения цифровым рублем, по словам Козака, банк рассматривает как новый сценарий, который был успешно протестирован. Этот сценарий теперь доступен всем участникам пилотного проекта, добавил он. 

Компании смогут выплачивать зарплату сотрудникам в цифровых рублях

Финансы

Пилотный проект с участием группы банков и Банка России продлится до сентября 2026 г., после чего ожидается расширение сервиса для широкой аудитории клиентов.

Цифровой рубль – новая форма национальной валюты, которая выпускается наряду с наличными и безналичными деньгами. Пока базовые операции с ним доступны только участникам пилота. Более широкое внедрение цифрового рубля запланировано на сентябрь 2026 г. К этому времени крупнейшие банки и торговые компании должны будут обеспечить готовность своей инфраструктуры. Использование цифрового рубля для граждан останется добровольным.

20 февраля на сайте ЦБ опубликовали проект, согласно котрому компании смогут выплачивать заработную плату в цифровых рублях с помощью специальных реестров – одномоментных зачислений сразу большому числу получателей одним переводом.

