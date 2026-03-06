Выдачи кредитов наличными в феврале увеличились в 1,4 раза

Всего на рынке оформили 1,7 млн кредитов за месяц. В среднем россияне брали займы на 195 000 руб. Продажи кредитов наличными в ВТБ при этом увеличились в 1,8 раза к февралю 2025 г. Банк спрогнозировал, что рынок потребительского кредитования по итогам 2026 г. вырастет 1,6 раза – до 5,7 трлн руб.