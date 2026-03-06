Выдачи кредитов наличными в феврале увеличились в 1,4 раза
В феврале объем выдачи кредитов наличными в России вырос до 314 млрд руб., что в 1,4 раза больше, чем в тот же период 2025 г. Рост в сравнении с январем текущего года составил 12%, сообщил «Ведомостям» представитель ВТБ.
Всего на рынке оформили 1,7 млн кредитов за месяц. В среднем россияне брали займы на 195 000 руб. Продажи кредитов наличными в ВТБ при этом увеличились в 1,8 раза к февралю 2025 г. Банк спрогнозировал, что рынок потребительского кредитования по итогам 2026 г. вырастет 1,6 раза – до 5,7 трлн руб.
«Основным драйвером по-прежнему выступают траты на обустройство жилья. Сейчас рынок подогревается смягчением условий со стороны банков: снижение ставок и запуск программ рефинансирования делают кредиты более доступными, и эта тенденция будет определять динамику в ближайшие месяцы», – отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.
5 марта пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ) сообщила, что средний срок потребительских кредитов в январе 2026 г. увеличился на 17,5% по сравнению с январем 2025 г. (1,9 лет) и составил 2,2 года. Лидерами по сроку потребительского кредита стали Санкт-Петербург (2,51 года), республика Татарстан (2,41 года), Краснодарский край (2,4 года).