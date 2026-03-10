Средняя ставка по вкладам в топ-20 банков снизилась до 13,99%

После последнего заседания Банка России по ключевой ставке, которое прошло 13 февраля, 17 банков из топ-20 уменьшили свои ставки по депозитам. По состоянию на 10 марта ставка по годовым депозитам уменьшилась на 0,20 п. п. до 12,7%. В то же время средняя доходность вкладов на 1,5 года уменьшилась на 0,10 п. п. и составила 11,36%, ставка по двухлетним депозитам снизилась на 0,01 п. п. до 11,21%, а ставка по вкладам на три года увеличилась на 0,05 п. п. до 10,61%.