Средняя ставка по вкладам в топ-20 банков снизилась до 13,99%
Средняя ставка по трехмесячным депозитам в топ-20 крупнейших банков по объему вкладов снизилась до 13,99%, что на 0,45 процентных пункта (п. п.) ниже, чем на момент заседания Банка России 13 февраля. Об этом свидетельствуют данные индекса вкладов Финуслуг. Последний раз ставки ниже 14% для таких вкладов наблюдались в декабре 2023 г.
После последнего заседания Банка России по ключевой ставке, которое прошло 13 февраля, 17 банков из топ-20 уменьшили свои ставки по депозитам. По состоянию на 10 марта ставка по годовым депозитам уменьшилась на 0,20 п. п. до 12,7%. В то же время средняя доходность вкладов на 1,5 года уменьшилась на 0,10 п. п. и составила 11,36%, ставка по двухлетним депозитам снизилась на 0,01 п. п. до 11,21%, а ставка по вкладам на три года увеличилась на 0,05 п. п. до 10,61%.
Индекс вкладов Финуслуг основан на анализе ставок по депозитам в топ-20 крупнейших банков, учитывая вклады на сумму 100 000 руб. со сроками от трех месяцев до трех лет.
В ходе заседания 13 февраля совет директоров Центробанка решил опустить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта (п. п.) до 15,5%. Это шестое снижение ставки подряд. Базовый сценарий регулятора предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 13,5–14,5% годовых в текущем году.
В феврале Газпромбанк снизил ставки по ряду вкладов. Банк изменил ставки на сроках по вкладу «Новые деньги». По вкладу на три месяца она опустилась на 0,3 п. п. и составляет 14,2%, на четыре и шесть месяцев – на 0,3 п. п. до 14,3%. Ставки указаны с учетом надбавки за вложение новых средств, превышающих совокупный остаток на счетах и вкладах в течение 30 дней. Без надбавки они снизятся на 2 п. п. Минимальная сумма вложений при открытии онлайн составляет 15 000 руб., в офисах ГПБ – 300 000 руб.