Газпромбанк изменил условия по вкладам
Газпромбанк снизил ставки по ряду вкладов. Об этом свидетельствуют тарифы финансовой организации.
Банк изменил ставки на сроках по вкладу «Новые деньги». По вкладу на три месяца она опустилась на 0,3 процентного пункта (п. п.) и составляет 14,2%, на четыре и шесть месяцев – на 0,3 п. п. до 14,3%. Ставки указаны с учетом надбавки за вложение новых средств, превышающих совокупный остаток на счетах и вкладах в течение 30 дней. Без надбавки они снизятся на 2 п. п. Минимальная сумма вложений при открытии онлайн составляет 15 000 руб., в офисах ГПБ – 300 000 руб.
На 0,3 п. п. также снизились ставки по вкладу «В плюсе» на сроках от трех до шести месяцев. Максимальная ставка по вкладу достигла 14,3% годовых на сроках четыре и шесть месяцев. Она указана с учетом надбавки 1 п. п., для получения которой нужно подключить опцию «Накопления» в «Газпром бонус плюс» или «Газпром бонус премиум». Минимальная сумма вложений составляет 15 000 руб.
Ставки на сроках от трех до шести месяцев по депозиту «Копить» сократились на 0,3–0,5 п. п. Максимальная ставка составляет 14% при депозите на четыре месяца. Она указана при открытии вклада онлайн с учетом надбавки 0,2 п. п. новым пользователям или тем, кому приходит зарплата или пенсия на карту банка. Если открыть вклад в офисе, ставки упадут на 1 п. п.
16 февраля «Финуслуги» сообщили, что шесть из 20 крупнейших банков после решения Банка России опустить ключевую ставку понизили ставки по вкладам. Диапазон снижения ставок составил от 0,20 п. п. до 0,50 п. п. Оно коснулось депозитов сроком от трех месяцев до трех лет включительно. Остальные банки сохранили ставки.
13 февраля совет директоров регулятора в шестой раз подряд снизил ключевую ставку. Она опустилась на 0,5 п. п. и достигла 15,5%.