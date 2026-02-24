Газпромбанк изменил условия по вкладам

Банк изменил ставки на сроках по вкладу «Новые деньги». По вкладу на три месяца она опустилась на 0,3 процентного пункта (п. п.) и составляет 14,2%, на четыре и шесть месяцев – на 0,3 п. п. до 14,3%. Ставки указаны с учетом надбавки за вложение новых средств, превышающих совокупный остаток на счетах и вкладах в течение 30 дней. Без надбавки они снизятся на 2 п. п. Минимальная сумма вложений при открытии онлайн составляет 15 000 руб., в офисах ГПБ – 300 000 руб.