ЦБ: банки могут установить новый рекорд по прибыли в 2027 году
Российские банки могут установить рекорд по прибыли в 2027 г., прогнозируют в Банке России.
Чистая прибыль в следующем году может составить 3,7-4,2 трлн руб., считает регулятор. Прошлый максимальный показатель был отмечен в 2024 г. на уровне 3,8 трлн руб.
Согласно мартовскому аналитическому обзору «Банковский сектор», чистая прибыль сектора в 2025 г. умеренно сократилась до 3,5 трлн руб. с 3,8 трлн руб. в 2024 г. Чистая прибыль в IV квартале 2025 г. сократилась до 881 млрд руб. (на 84 млрд руб. или на 9% к III кварталу 2025 г.). Доходность на капитал (ROE) снизилась до 18% с 20%.
По данным Финуслуг на 10 марта, средняя ставка по трехмесячным депозитам в топ-20 крупнейших банков по объему вкладов снизилась до 13,99%, что на 0,45 процентных пункта ниже. 13 февраля совет директоров Центробанка решил опустить ключевую ставку на 0,5 п. п. до 15,5%.