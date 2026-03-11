ЦБ: банки могут установить новый рекорд по прибыли в 2027 году

Согласно мартовскому аналитическому обзору «Банковский сектор», чистая прибыль сектора в 2025 г. умеренно сократилась до 3,5 трлн руб. с 3,8 трлн руб. в 2024 г. Чистая прибыль в IV квартале 2025 г. сократилась до 881 млрд руб. (на 84 млрд руб. или на 9% к III кварталу 2025 г.). Доходность на капитал (ROE) снизилась до 18% с 20%.