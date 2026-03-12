РНПК сохраняет покрытие военных рисков для судов на Ближнем Востоке
Российская национальная перестраховочная компания (РНПК, «дочка» Банка России) объявила о сохранении прежних условий финансового обеспечения военных рисков для судов и грузов, говорится в сообщении компании, поступившем в «Ведомости». Предоставляя необходимую емкость российским цедентам, которые находятся в акватории Ближнего Востока, компания не будет взимать дополнительную плату со страховщиков по действующим облигаторным договорам.
3 марта РНПК проинформировала страховые компании о том, что на все российские суда и грузы, следующие через опасную акваторию Персидского и Оманского заливов, автоматически распространяется действие военной страховки. Страховщику достаточно поставить в известность перестраховщика, говорится в релизе. Для текущих рейсов страховщикам не нужно было доплачивать за военные риски по действующим облигаторным договорам.
Для новых судозаходов и отправок в этот регион с 00:00 10 марта условия изменились: РНПК будет рассматривать каждый случай индивидуально. Покрытие военных рисков будет предоставляться по итогам оценки актуального уровня угроз, маршрута, типа груза и других значимых факторов. При этом в рамках облигаторных программ перестрахования компания не определяет ценообразование: стоимость покрытия, при условии использования облигаторной емкости, остается на усмотрение самого страховщика.
Несмотря на обострение ситуации в районе Персидского залива, Ормузского пролива и прилегающей части Оманского залива, РНПК не планирует повышать стоимость перестраховочной защиты по морским и грузовым рискам, включая военные, говорится в релизе. Такое решение принято в интересах России для поддержки непрерывности экспортных поставок.
Сейчас РНПК обеспечивает полное покрытие по программам перестрахования грузов, каско судов и ответственности судовладельцев в объеме, достаточном для выполнения требований как международных конвенций, так и локального законодательства принимающих стран (включая риски войны и терроризма).
«Это поможет российским компаниям продолжить свою экспортно-импортную деятельность в штатном режиме, не допустив сбоя поставок нефтепродуктов и продовольствия по заключенным ранее контрактам с зарубежными партнерами», – приводятся в релизе слова председателя правления РНПК Натальи Карповой.
Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что РНПК выразила готовность предоставить перестраховочную защиту по военным рискам на Ближнем Востоке для российских компаний.
После ухода с российского рынка иностранных крупных перестраховщиков в 2022 г. РНПК стала фактически монополистом в сегменте перестрахования на российском рынке, обеспечивая перестрахование крупных рисков.