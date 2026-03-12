РНПК сохраняет покрытие военных рисков для судов на Ближнем Востоке

Для новых судозаходов и отправок в этот регион с 00:00 10 марта условия изменились: РНПК будет рассматривать каждый случай индивидуально. Покрытие военных рисков будет предоставляться по итогам оценки актуального уровня угроз, маршрута, типа груза и других значимых факторов. При этом в рамках облигаторных программ перестрахования компания не определяет ценообразование: стоимость покрытия, при условии использования облигаторной емкости, остается на усмотрение самого страховщика.