Двум индийским судам разрешили пройти через Ормузский пролив
Двум судам под индийским флагом было разрешено пройти через Ормузский пролив в условиях конфликта между Ираном и США. Об этом сообщает Hindustan Times со ссылкой на источники.
По словам собеседников издания, индийские корабли начали безопасный проход через пролив в период с вечера 11 марта до утра 12 марта. В настоящее время большинство судов остаются в нейтральных водах из-за опасений попасть под перекрестный огонь.
Двумя днями ранее танкер под флагом Либерии, перевозивший саудовскую нефть, прошел через Ормузский пролив и 11 марта пришвартовался в порту Мумбаи в штате Махараштра. Судно стало первым, направлявшимся в Индию и благополучно прошедшим маршрут по пути, где морское судоходство практически остановилось после обострения конфликта на Ближнем Востоке.
Через Ормузский пролив осуществляется 15% мирового экспорта нефти и 20% – сжиженного природного газа (СПГ). Водный путь уже на протяжении почти двух недель фактически закрыт Ираном. Грузовой трафик упал на 90%. Британская служба морской безопасности UKMTO сообщила, что уровень угрозы для судоходства в районе Ормузского пролива повышен до «критического». Это влияет на прогнозные объемы предложения энергоресурсов и приводит к росту цен на сырьевые товары.