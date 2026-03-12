Двум индийским судам разрешили пройти через Ормузский пролив

Через Ормузский пролив осуществляется 15% мирового экспорта нефти и 20% – сжиженного природного газа (СПГ). Водный путь уже на протяжении почти двух недель фактически закрыт Ираном. Грузовой трафик упал на 90%. Британская служба морской безопасности UKMTO сообщила, что уровень угрозы для судоходства в районе Ормузского пролива повышен до «критического». Это влияет на прогнозные объемы предложения энергоресурсов и приводит к росту цен на сырьевые товары.