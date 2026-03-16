Главная / Финансы /

Средняя премия по ОСАГО в новых регионах снизилась на 13%

Ведомости

Средняя премия по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО) на новых территориях РФ в период с января по февраль 2026 г. снизилась на 13% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года и составила 5247 руб. Об этом говорится в пресс-релизе Национальной страховой информационной системы (НСИС).

В то же время общее количество договоров, заключенных на новых территориях РФ, уменьшилось на 6% до 156 840 штук, а общая премия упала на 18% до 822,8 млн руб.

  • В Донецкой народной республике (ДНР) количество договоров с начала 2026 г. составило 64 477 шт, увеличившись на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время общая премия выросла на 0,4% до 347,7 млн руб., а показатель средней премии показал снижение на 13% до 5393 руб.

В ОСАГО продолжается донорство одних регионов в пользу других

Финансы / Страхование

  • С начала 2026 г. в Луганской народной республике (ЛНР) было заключено 56 450 договоров, что на 14% меньше, чем в прошлом году. Общая премия уменьшилась на 25% и составила 304,2 млн руб., а ее средний размер снизился на 13% до 5393 руб.

  • В Запорожской области с начала года заключили 24 049 договоров, что на 21% меньше, чем в прошлом году. Общая премия снизилась на 32% до 117,3 млн руб., а средний размер премии уменьшился на 14% и составил 4879 руб.

  • В Херсонской области в период с января на февраль 2026 г. было заключено 11 864 договора, что на 19% меньше, чем в прошлом году. Общая премия сократилась на 35% до 53,6 млн руб., а средний размер премии упал на 21% и составил 4521 руб.

Согласно годовому отчету НСИС, в восьми регионах России уровень выплат по ОСАГО в 2025 г. был выше всех собранных премий, антирейтинг с большим отрывом традиционно возглавляет Ингушетия, где показатель оказался выше 500%. На региональном уровне в ОСАГО сохраняется тенденция донорства, когда отдельные субъекты получают компенсацию за счет других, которые не усматривают в изначально социальном виде страхования возможность дополнительного заработка, отмечается в отчете.

Всего в 2025 г. страховщики выплатили по ОСАГО 294,49 млрд руб., а собрали 329,47 млрд руб. Комбинированный коэффициент убыточности (показывает, сколько страховая компания тратит на выплаты и расходы по сравнению со своими заработанными премиями. – «Ведомости») за год подрос и составил 89,38% против 82,61% годом ранее, указано в отчете НСИС.

